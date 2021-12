Fortnite, Halo, Valorant et plus

Image : Bungie / Riot Games / Microsoft / Epic / WB Games / Kotaku

Les tireurs de jeux vidéo dominaient autrefois le paysage du jeu vidéo. Aujourd’hui, d’accord… ils le font toujours. Mais, la variété et la diversité des tireurs se sont véritablement épanouies ces dernières années. Maintenant, nous avons des simulations militaires hardcore, des jeux en direct colorés remplis de quêtes sauvages, des titres VR repoussant les limites de ce que nous pouvons faire dans les jeux, des aventures en coopération et tout ce que Destiny 2 est de nos jours. Vraiment, un âge d’or des tireurs est à nos portes, à la fois anciens et nouveaux.

Voici donc notre liste des 10 meilleurs tireurs de 2021. Certains d’entre eux sont tout nouveaux, tandis que d’autres existent depuis un certain temps, mais sont toujours en train de botter le cul et de recharger bien en 2021 grâce aux événements et aux mises à jour en cours.

Tout d’abord, les nouveaux enfants du quartier. (Les jeux qui sont sortis cette année, pas le groupe. Du moins, je ne pense pas…)

Retour 4 Sang

Oui, il s’agit essentiellement de Left 4 Dead avec des cartes étranges, mais compte tenu du fait que j’attends depuis toujours L4D3, je ne me plains pas. Bien sûr, je pense que le jeu est un peu trop difficile et je pense que les cartes, bien qu’amusantes, peuvent être trop difficiles à gérer pour certaines personnes dès le début. Mais une fois que vous avez compris le système de cartes et joué avec quelques amis, cette mise à jour de la formule classique L4D est une explosion de bonté coopérative qui tue les morts-vivants, à peine gâchée par des choix de conception étranges et par aucune progression hors ligne.

Halo infini

Que dire de plus? C’est un nouveau Halo ! Que ce jeu existe même n’est rien de moins qu’un miracle. Que c’est incroyable comme ça, et dans l’emballage sauvage qu’il a – une campagne multijoueur gratuite et expansive, généralement sans bugs – est un cadeau du ciel, pour soulever une phrase de l’un des annonceurs PVP. Halo Infinite aurait pu atterrir en tant que jeu de tir à la première personne solide et s’en tirer bien. Au lieu de cela, c’est la base d’un jeu génial auquel nous jouerons sans aucun doute pendant des années.

Collection Dread X : La Chasse

Il ne s’agit pas vraiment d’un jeu, mais de sept tireurs d’horreur indépendants différents rassemblés dans un package qui présente son propre méta-récit. Je ne veux pas trop gâcher ce que vous trouverez dans The Hunt, car jouer à chaque jeu et creuser est la moitié du plaisir. Mais il y a un jeu qui ressemble à un croisement dément entre Pokemon Snap sur le N64 et un jeu de chasse au cerf infecté par d’anciens dieux d’autrefois et leurs créations dégoûtantes. Bon sang, c’est ce que je dis. Jouez-le maintenant.

Resident Evil 4 VR

Bien sûr, j’ai acheté et joué à de nombreuses versions du jeu d’horreur de survie classique de Capcom. Mais aucun d’entre eux n’est aussi effrayant ou intense que le port VR de cette année. Souvent, je trouve que les jeux 2D en VR sont sympas, mais ne valent pas mon temps. Mais RE4 VR est la rare exception qui fonctionne mieux en réalité virtuelle, grâce à des choix de conception fantastiques et à des ajustements par les développeurs.

Splitgate

Sorti techniquement en 2019 sur PC, je jette ce jeu de tir d’arène en ligne dans la nouvelle section des jeux parce que Splitgate n’a vraiment été lancé que plus tôt cette année lorsqu’il a reçu une grosse mise à jour et a fait son chemin vers les consoles. Ensuite, il a commencé à battre des records et est rapidement devenu l’un des plus grands tireurs de 2021. Tout jeu qui mélange avec succès l’action et le flux de Halo avec les portails sauvages de la série Portal de Valve était destiné à la grandeur, même s’il a fallu quelques années et quelques ports de console pour y arriver.

Boomerang X

Un peu étrange d’inclure ici un jeu qui ne comporte pas d’armes à feu, qu’est-ce qu’un boomerang sinon une arme à feu qui vous revient ? Ce n’est peut-être pas tout à fait exact ou même légèrement, mais peu importe, Boomerang X n’est peut-être pas un jeu de tir au sens traditionnel du terme, mais il joue et ressemble beaucoup aux tireurs rapides d’autrefois, comme Quake. Vous faites beaucoup de sauts et de courses dans de grandes arènes et grâce à la capacité du jeu à ralentir le temps et à se déplacer en utilisant la magie, l’action est non seulement rapide, mais aussi incroyablement fraîche !

Et maintenant pour les tireurs plus âgés. Ne vous laissez pas tromper par cette traînée d’argent sexy dans leurs cheveux inexistants, ces tireurs ne sont peut-être pas jeunes, mais ils le tuent toujours en 2021.

Fortnite

C’est un peu étrange de voir Fortnite sur une liste des meilleurs tireurs, car pour moi, cela ressemble plus à un RPG basé sur des quêtes en raison de l’évolution continue des missions dans le jeu. Je joue à Fortnite pour gagner des points d’expérience et des niveaux afin de pouvoir récupérer tous les objets du Battle Pass avant la fin de la saison. Si les gens me rencontrent pendant que je fais ça, je leur tire dessus, et j’aime vraiment le faire, alors oui, Fortnite a une place.

Destin 2

Destiny 2 a été lancé en 2017 et au cours des années qui ont suivi, il a continué d’évoluer et de grandir (et parfois de rétrécir) en quelque chose de très différent de ce qu’il était au lancement. Bien sûr, toutes les évolutions ou tous les changements n’ont pas été appréciés par les joueurs purs et durs qui travaillent dans le jeu de tir en ligne de Bungie, mais la trajectoire globale de Destiny 2 est principalement positive. Et la dernière extension était l’une des meilleures et sa dernière, une célébration du 30e anniversaire de Bungie, contient Starhorse. Et nous aimons tous Starhorse.

Collection Halo Master Chief

Rappelez-vous à quel point la collection Master Chief était terrible lors de son lancement? Vous vous souvenez des mois et des mois et des mois de mises à jour et de merde cassée que les joueurs ont subis ? Vous pourriez ne pas le faire, car aujourd’hui, en 2021, le MCC est devenu l’un des meilleurs tireurs auxquels vous pouvez jouer. Regrouper des classiques comme Halo 3 et ODST et Reach dans un seul package aide beaucoup, mais ce sont aussi les saisons en cours, le nouveau contenu et les améliorations fréquentes qui font du MCC l’un des meilleurs et des plus agréables tireurs.

valeureux

L’un des plus jeunes tireurs parmi les succès en cours que nous avons répertoriés, Valorant s’est déjà fait un nom après son lancement l’année dernière. Bien sûr, devoir regarder les gens jouer au jeu sur Twitch pour avoir une chance de jouer tôt était en quelque sorte stupide, mais depuis lors, Valorant a développé une communauté de joueurs importante et qualifiée. Son mélange de gameplay tactique de type CSGO avec de la magie, des capacités spéciales a créé quelque chose de spécial, et seulement un an plus tard, on ne sait pas à quoi ressembleront les prochaines années de Valorant alors que les développeurs Riot continuent de peaufiner et d’améliorer les choses.

Bien sûr, ce n’est pas une liste complète de tous les tireurs populaires de 2021 et en tant que tel, il est très probable que nous ayons laissé l’un de vos favoris personnels. Faites-nous savoir quels sont certains de vos tireurs en cours, nouveaux ou plus anciens, préférés dans les commentaires ci-dessous.