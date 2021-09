Fortnite Hotfix v18.00 : Shockwave Launcher vs. Rift-To-Go, piège mural blindé et 4e anniversaire de Fortnite

Découvrez les nouveautés du correctif v18.00 de la saison 8 de Fortnite.

Fortnite Chapter 2 – Le premier correctif de la saison 8 est arrivé ce matin. Nous sommes maintenant à un peu plus d’une semaine de la nouvelle saison et il est temps de faire bouger les choses un peu. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un correctif numéroté, le correctif v18.00 a beaucoup à offrir en termes de contenu. D’une part, le premier vote sans appel est officiellement en cours – où les joueurs peuvent dépenser de l’or dans le jeu pour ramener l’objet Shockwave Launcher ou Rift-To-Go.

Il y a plus à digérer après la dernière mise à jour, alors voyons ce que Epic Games réserve aux fans au début de la saison 8.

JB a une ventilation des nouveaux murs blindés "piéger" et les célébrations d’anniversaire à venir dans le correctif d’aujourd’hui.https://t.co/6F8AvSc5tk

L’effort de guerre s’est poursuivi après que les joueurs aient dépensé leur or durement gagné pour installer des tourelles montées à divers points de la carte. JB Chimpmanski est de retour avec un autre ensemble de tableaux de dons. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent voter pour savoir s’ils souhaitent désactiver le Shockwave Launcher ou Rift-To-Go. Epic prévoit d’organiser davantage de batailles de dons au cours de la saison 8, il s’agit donc en quelque sorte d’un essai.

Voici la citation de l’article du blog d’Epic :

«Notre premier face-à-face est contre deux maîtres de la mobilité : lobez et rebondissez avec un Shockwave Launcher ou envolez-vous avec le Rift-To-Go. De nouvelles campagnes en tête-à-tête débuteront au fur et à mesure que notre combat contre les Cubes se poursuivra, alors économisez vos barres et aidez-vous à choisir les objets que mon équipage fournira !