Fortnite: J Balvin Cup – Skin gratuit, système de notation, format et comment s’inscrire

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la J Balvin Cup pour avoir une chance de gagner un skin, une pioche et un bling back gratuits.

Le chanteur colombien José Álvaro Osorio Balvín, mieux connu sous le nom de J Balvin, est le plus récent ajout à la série ICON de Fortnite. Plusieurs célébrités de premier plan ; y compris l’icône de Fortnite Tyler “Ninja” Blevins, Travis Scott, Ariana Grande et plus encore, se sont déjà inscrits dans la série ICON au cours des dernières années. Nous pouvons ajouter en toute sécurité un autre nom de chapiteau à la liste.

L’apparence dans le jeu de J Balvin a été divulguée la semaine dernière et Epic a officialisé la collaboration. Fortnite de la superstar colombienne arrivera dans la boutique d’objets le 26 août. Cependant, les développeurs organisent la J Balvin Cup, où les joueurs peuvent gagner gratuitement la tenue cosmétique du chanteur et son dos bling. Jetons un coup d’œil au format, au calendrier, au système de notation du tournoi et expliquons le processus d’inscription pour vous préparer.

Il a secoué la scène principale et maintenant il est de retour pour rejoindre la série Icon. Reggaetón Global Ambassador @JBalvin arrive 🎉 Découvrez son prochain ensemble de cosmétiques qui arrivera dans la boutique le 26 août, la coupe J Balvin et plus encore ! 🔗 : https://t.co/iGDDgee3Us pic.twitter.com/AiYb9GTSex – Fortnite (@FortniteGame) 23 août 2021

Format et calendrier

Epic Games poursuivra la tendance des tournois de skin gratuits sous le format duo. Cela signifie que des équipes de deux sont éligibles pour jouer pour avoir une chance de gagner des prix gratuits dans le jeu. L’objectif global pour les concurrents est de gagner des points en fonction des éliminations et des points de placement.

Voici le format complet de la J Balvin Cup :

Le tournoi commence le 26 août Session de trois heures Un maximum de dix matchs Les duos ayant le plus de points par région remporteront la tenue de base J Balvin, la pioche et le dos bling

Comment s’inscrire

Les joueurs doivent appliquer une authentification à deux facteurs (2FA) et avoir un compte de niveau 30 ou supérieur pour se qualifier pour ce tournoi. Il n’y a pas de rangs requis en mode Arena pour concourir, il est donc essentiellement ouvert aux concurrents de tous niveaux.

Système de notation

Le système de notation des tournois skin gratuits reste inchangé par rapport aux deux derniers. Les joueurs gagneront un point par élimination et 42 points au total pour avoir terminé une Victory Royale.

Voici la ventilation complète du système de notation :

Victory Royale : 42 points 2e : 36 points 3e : 32 points 4e : 30 points 5e : 29 points 6e : 28 points 7e : 27 points 8e : 26 points 9e : 25 points 10e : 24 points 11e : 23 points 12e : 22 points 13e : 21 points 14e : 20 points 15e : 19 points 16e : 18 points 17e : 17 points 18e : 16 points 19e : 15 points 20e : 14 points 21e : 13 points 22e : 12 points 23e : 11 points 24e : 10 points 25-29e : 9 points 30e-34e : 6 points 35e-39e : 3 points 40e-44e : 2 points 45e-50e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Distribution des prix

Epic remettra des milliers de tenues et accessoires cosmétiques J Balvin gratuits aux concurrents dans chacune des sept régions compétitives de Fortnite. L’Europe ouvre la voie, où 2,5 000 prix au total sont à gagner.

Voici la répartition complète des prix par région :

L’Europe 

1er – 2 500e : tenue cosmétique en jeu « J Balvin » et bling/pioche au dos

NA Est

1er – 1 250e : tenue cosmétique en jeu « J Balvin » et bling/pioche au dos

NA Ouest

1er – 500e : tenue cosmétique en jeu « J Balvin » et bling/pioche au dos

Brésil

1er – 1 000e : tenue cosmétique en jeu « J Balvin » et bling/pioche au dos

Asie, Océanie, Moyen-Orient

1er – 250e : tenue cosmétique en jeu « J Balvin » et bling/pioche au dos

Comme toujours, ces tournois sont agréables et plus décontractés que les Cash Cups et les Champion Series de Fortnite. C’est aussi une bonne introduction au paysage concurrentiel pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Assurez-vous de participer si vous avez le temps le 24 août!

Images vedettes : Jeux épiques

La publication Fortnite: J Balvin Cup – Skin gratuit, système de notation, format et comment s’inscrire est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.