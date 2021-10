Fortnite Jinx Skin en route dans le crossover de League Of Legends, selon une fuite

Un crossover Fortnite et League of Legends devrait être annoncé très prochainement, selon un initié fiable du jeu Battle Royale d’Epic. Dernièrement, plusieurs rumeurs ont circulé concernant une collaboration majeure à l’horizon, mais ceux qui étaient au courant étaient restés très discrets jusqu’à présent. Si cette fuite apparente est vraie, nous trouverons bientôt un skin Fortnite Jinx dans le jeu alors qu’Epic et Riot collaborent sur un crossover majeur de jeu vidéo.

Selon ShiinaBR, l’un des dataminers et initiés Fortnite les plus fiables, la compétence Fortnite Jinx sera révélée et publiée la semaine prochaine pour coïncider avec le lancement de la nouvelle émission animée Netflix de Riot Games, Arcane, qui se déroule dans la très populaire Ligue. du monde Legends de Runeterra.

Le « canon lâche » Harley Quinn-esque Jinx est devenu la mascotte de facto du MOBA de Riot, il serait donc logique que tout croisement entre deux des plus grands jeux du monde l’implique – à notre connaissance, ne le tenez pas votre souffle pour un héros Jonesy dans League, cependant.

Les nouvelles de ShiinaBR ne semblent pas être une découverte faite dans les fichiers PC du jeu, car ils sont les seuls à l’avoir signalé malgré la communauté de datamining toujours en ligne du jeu. Plus probablement, l’initié a entendu parler d’une source en laquelle il a confiance, et dans un monde où fondamentalement tout vient à Fortnite et où cet initié est digne de confiance, nous sommes susceptibles de lui faire confiance nous-mêmes. On ne sait pas non plus si cette fuite est liée à une révélation de peau précédemment taquinée impliquant le streamer Twitch The Grefg.

TheGrefg a annoncé qu’il prévisualiserait un nouveau skin la semaine prochaine. Il souligne que la peau est très importante pour lui. C’est aussi très important pour moi. Ce n’est pas Naruto. A la semaine prochaine. (Merci à @NotPaloleaks & @dac29_s pour m’avoir fait prendre conscience de ce que TheGrefg a dit !) – Shiina 🎃 (@ShiinaBR) 28 octobre 2021

Nous devrons attendre pour en savoir plus, bien qu’avec la première d’Arcane sur Netflix le 6 novembre, cela ne devrait pas être long du tout si la fuite est exacte. En attendant, ne manquez pas non plus les derniers événements concernant le prochain skin Fortnite Naruto.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.