Fortnite : Jur3ky, vainqueur de la FNCS, explique son effondrement après le succès

Le vainqueur de la FNCS, Jur3ky, explique les hauts et les bas pour devenir un champion.

Le joueur professionnel Fortnite Jur3ky a atteint le sommet du chapitre 2 – Saison 6, où lui et ses coéquipiers ont obtenu leur premier Axe des Champions. Seule une poignée de concurrents en Europe ont remporté une victoire dans la Fortnite Champion Series (FNCS) saisonnière du jeu, qui, pendant deux ans, a mesuré le niveau de compétence des joueurs du monde entier. Jur3ky, Queasy et TruleX ont réalisé l’impensable la saison dernière en remportant la première place dans une mer d’équipes européennes exceptionnelles. Ils sont devenus l’un des huit vainqueurs de la FNCS depuis la création du tournoi en 2019.

C’était un objectif de Jur3ky et un objectif avec une incitation supplémentaire. Il a promis d’améliorer son gameplay Fortnite et de remporter la Fortnite Champion Series pour rembourser les dettes de sa mère. Jur3ky a tenu sa promesse mais a rapidement perdu la motivation de continuer à travailler aussi dur avant le triomphe monumental. Le concurrent croate s’est rendu sur Twitter aujourd’hui, expliquant les difficultés après avoir remporté la hache des champions, principalement, comment il visait trop bas.

L’objectif de Jur3ky se concrétise

Gagnant FNCS Lire : https://t.co/32K2WW8s1b – Vague Jur3ky؜ (@Jur3ky) 25 juillet 2021

Twitlonger de Jur3ky est une plongée profonde dans la psyché d’un joueur Fortnite compétitif. Il a détaillé son objectif initial avant de gagner au chapitre 2 – Saison 6 et où il a commis une grave erreur.

« Avant FNCS, je m’étais fixé un objectif très humble, j’ai dit ‘Je veux sortir ma mère de sa dette’. À l’époque, ce n’était pas une énorme somme d’argent, donc gagner le FNCS n’était même pas nécessaire pour atteindre cet objectif », a-t-il écrit. «Cet objectif m’est venu en conduisant dans la voiture de ma mère, et elle m’a dit comment elle souhaite s’en sortir et comment elle est affectée par cela mentalement. Bien sûr, j’ai trouvé cela vraiment triste et je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour l’aider.

Le geste est plus qu’admirable pour une star montante de Fortnite. Jur3ky a poursuivi, déclarant qu’il avait travaillé dur pour améliorer son jeu et devenir plus confiant dans l’équipe. Cette situation s’est matérialisée au Wave Boot Camp, un centre de formation orchestré par son organisation d’esports représentative.

“Au Wave Bootcamp, j’ai dit que nous obtiendrions le numéro 3.” Jur3ky a ensuite fait une avance rapide sur les conséquences de la victoire et sur ce que c’était que d’atteindre un objectif que la plupart n’ont pas dans Fortnite compétitif.

« J’ai gagné le FNCS. Je me sentais incroyable. Tout dans ma vie a commencé à cliquer. Tout s’est mis en place. Maintenant, avec tout cet argent, j’ai certainement aidé ma mère et mon père. Ils ont tous les deux couvert toutes les dettes, et je me suis assuré qu’ils se soignent aussi [sic]. “

Jur3ky perd la volonté d’être le meilleur et explique ses erreurs

Malgré ses succès, Jur3ky est entré dans la redoutable gueule de bois du FNCS. Il a expliqué dans le Twitlonger que la négativité s’est glissée dans son état d’esprit. Ne pas savoir ce qui va suivre le met dans une position bizarre.

« En fait, c’était moi qui ne savais pas ce qui allait suivre, je n’avais pas aussi faim. Je n’avais pas la motivation que j’avais quand je m’efforçais d’être le meilleur. Tout s’est évanoui, comme s’il n’avait jamais été là. J’étais assez perdu et je ne savais pas quoi faire, je voulais me battre et jouer, mais tout cela me paraissait si ennuyeux et dénué de sens.

La gueule de bois n’est pas un phénomène rare dans les sports traditionnels ou les jeux de compétition. Jur3ky avait des objectifs clairement définis qu’il a atteints de manière impressionnante. Cependant, le Croate a expliqué qu’il n’avait tout simplement pas visé assez haut.

“Je pense que c’était mon objectif, mon objectif était bien trop simple [sic]. L’objectif était si facile à atteindre que peu importe le placement, si c’était 5 000 $+, je serais tombé au même endroit. Donc ce que j’ai appris, fais des rêves stupides. “Je gagnerai la coupe du monde” ou “J’aurai 10 000 téléspectateurs en moyenne sur Twitch”, a-t-il écrit. « Quelque chose de si stupide que vous ne pouvez presque pas le croire vous-même, mais de cette façon, vous ne l’atteindrez pas en un mois, 3 mois ou peut-être même un an. Cela vous prendra du temps. De cette façon, vous pouvez garder votre feu allumé, de cette façon vous ne serez jamais “satisfait”.

Le message est simple : visez des objectifs apparemment inaccessibles pour ne jamais subir d’épuisement professionnel ou de perte de motivation. Jur3ky a accompli ce qu’il s’était fixé en quelques mois et a eu du mal à avancer. Il a expliqué ses difficultés persistantes avec cette mentalité, mais certains amis proches l’ont aidé à redevenir le concurrent qu’il était avant la grande victoire du chapitre 2 – Saison 6.

La défense du titre

Jur3ky, Queasy et TruleX défendront leur titre et la hache des champions dans le FNCS de cette saison. Cependant, ils se sont déjà qualifiés pour les finales de la saison 7 grâce à leur victoire. Espérons que les trois puissent rassembler le chemin qu’il faudra pour repousser les meilleurs trios Fortnite du monde. Jur3ky, à tout le moins, semble avoir trouvé sa voie et comprend quelle motivation il faudra pour défendre le trône.

