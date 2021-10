Fortnite Kaws Skin amène l’artiste de renom à Battle Royale

Le skin Fortnite Kaws est le dernier crossover à venir dans la boutique d’objets, et avec lui vient une nouvelle catégorie que les fans de Fortnite doivent prendre en compte lors de l’élaboration de futurs crossovers. Voici ce que vous devez savoir sur le dernier skin Fortnitemares, Kaws.

Peau Fortnite Kaws

Brian Donnelly, l’artiste né dans le New Jersey connu professionnellement sous le nom de Kaws (ou KAWS pour les purs et durs), est un célèbre artiste de rue qui travaille avec un assortiment de médias, y compris la modélisation 2D et 3D pour des choses comme des jouets, des sculptures, des planches à roulettes et des peintures. . Sa création la plus célèbre, un personnage de dessin animé ressemblant à l’âge d’or avec des parties squelettiques et des yeux morts, est la façon dont Kaws intègre son travail dans Fortnite.

Le skin Fortnite Kaws comprend un certain nombre de coloris, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Bien que le personnage porte parfois des pantalons très similaires à ceux que l’on voit dans la garde-robe de Mickey Mouse, leur peau Fortnite est parée comme un squelette complet, à l’exception du casque emblématique qui ressemble un peu à un cousin de Deadmau5.

Pourquoi pourriez-vous acheter celui-ci, demandez-vous? Juste Kaws.

Kaws devrait rester dans la boutique d’objets pendant au moins quelques jours et peut-être tout au long d’Halloween, car jusqu’à présent, les skins d’Halloween qui sont apparus récemment dans le magasin y sont restés tous les jours par la suite.

Kaws fait partie de Fortnitemares 2021 et fait suite à une saison déjà chargée de contenu crossover. Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu les débuts de Frankenstein’s Monster suivis de l’ancien acteur principal de The Walking Dead, Rick Grimes. Sans aucun doute, nous nous attendons à ce que davantage de personnages croisés arrivent de propriétés d’horreur et de marques effrayantes tout au long du mois.

