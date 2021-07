Fortnite: la fonctionnalité de machines à sous d’objets préférés fera ses débuts dans le patch v17.20

in

Une fonctionnalité tant attendue de Fortnite Battle Royale sera enfin disponible pour les joueurs le 20 juillet.

Le concept de « emplacement d’objet préféré » est resté un souhait de la plupart des fans dévoués de Fortnite depuis 2017. Il semblait assez simple – un système où les joueurs pouvaient automatiquement attribuer des objets spécifiques à leur position d’inventaire choisie. Les joueurs ont tendance à suivre leur propre formule lors de la construction de leur équipement.

Les fuites ont révélé la possibilité qu’Epic ajoute cette fonctionnalité il y a trois semaines. Maintenant, plus d’informations sont arrivées, et il semble que les développeurs prévoient de permettre aux joueurs d’attribuer des armes et des objets à leurs emplacements idéaux dans le patch v17.20.

Prochaine mise à jour des emplacements d’objets préférés

Epic vient d’annoncer les emplacements d’objets préférés pour la prochaine mise à jour ! pic.twitter.com/6WnpAiLEKk – Shiina (@ShiinaBR) 16 juillet 2021

ShiinaBR a été le premier à faire l’actualité, donnant aux fans une idée de ce à quoi s’attendre lorsqu’Epic active ce nouveau mécanisme dans la v17.20. Il semble que les joueurs auront la possibilité de choisir l’arme de leur choix dans l’un des cinq espaces d’inventaire. Votre inventaire donnera la priorité aux armes et aux objets en conséquence. Il peut également y avoir une option pour attribuer différents objets au même emplacement, et l’inventaire s’ajuste à la volée en fonction de ce que vous récupérez.

Il est encore beaucoup trop tôt pour être sûr des emplacements d’objets préférés, mais nous savons avec certitude que le fandom de Fortnite le demande depuis longtemps. De plus, Epic doit publier la mise à jour v17.20 le 20 juillet, nous ne manquerons donc pas de vous tenir au courant de tout nouveau développement à cet égard.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: la fonctionnalité de machines à sous d’objets préférés fera ses débuts dans le patch v17.20 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.