Fortnite : la grotte pourrait-elle revenir dans le chapitre 2 de la saison 8 ?

Des fuites récentes indiquent que l’emplacement Fortnite préféré des fans « La Grotte » pourrait revenir dans le courant de la saison 8.

Depuis la fin de Fortnite Chapter 2 – Season 2, les fans attendent depuis longtemps le retour de The Grotto – un point d’intérêt (POI) bien-aimé. Situé près de Dirty Docks, The Grotto avait tout ce qu’un joueur pouvait imaginer : des personnages non-joueurs (PNJ) ennuyeux, un coffre-fort rempli de butin exceptionnel et le boss mythique du Minigun connu sous le nom de Brutus. Pour beaucoup, le chapitre 2 – Saison 2 a représenté l’une des meilleures saisons depuis le Blackout de Fortnite en raison d’emplacements tels que The Rig, The Yacht, The Shark et, bien sûr, la grotte susmentionnée.

Tous les POI mythiques de la saison 2 ont disparu sans laisser de trace lorsque la carte a été inondée une saison plus tard. La grotte est restée avec la plupart des joueurs qui rêvent de revivre le chaos. Alors que le lieu légendaire reste le fruit de notre imagination, certaines fuites récentes de la saison 8 font parler d’un éventuel renouveau de Grotto à venir.

La grotte reviendra-t-elle dans la saison 8 ?

GHOST / SHADOW HENCHMEN ONT MIS À JOUR CETTE MISE À JOUR ! – Les Minigun Henchmen lâchent désormais 36 munitions au lieu de 60

– La santé des patrons est toujours à 100 et le bouclier est toujours à 350 pic.twitter.com/pMJxD0UBQM – HYPEX 🐐 (@HYPEX) 27 octobre 2021

Il est peut-être trop tôt pour le dire avec certitude, mais certaines fuites apparues aujourd’hui semblent indiquer le retour de The Grotto. Le mineur de données Fortnite HYPEX s’est rendu sur Twitter avec des détails curieux; Epic Games a mis à jour Ghost et Shadow Henchmen concernant leur santé et la quantité de munitions qu’ils larguaient.

Les hommes de main sont les PNJ qui sont apparus à tous les points d’intérêt mythiques du chapitre 2 – Saison 2. Au cours des saisons précédentes, un membre de chaque faction est resté à Fortnite comme une sorte d’œuf de Pâques, mais pas The Grotto.

Maintenant que les hommes de main de Brutus ont été mis à jour en 18.40 pour laisser tomber 36 munitions au lieu de 60. Epic l’a peut-être déjà taquiné dans l’un des écrans de chargement du Battle Pass 👀 (Merci à @GazingBlackBear de l’avoir signalé) pic.twitter.com/89JaKFwXny – HYPEX 🐐 (@HYPEX) 27 octobre 2021

HYPEX et bien d’autres ont des raisons de croire que l’emplacement pourrait revenir à un moment donné cette saison sur la base des informations recueillies, peut-être même dans la prochaine mise à jour. Un tweet de HYPEX plus tôt cette saison a indiqué que le niveau d’eau de The Grotto a continuellement diminué ces derniers temps.

Il existe suffisamment de preuves pour étayer la théorie courante selon laquelle The Grotto fera son retour triomphal. Epic n’a ni confirmé ni démenti ces théories, nous devrons donc finalement attendre d’autres fuites avant le patch v18.40.

Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour avec plus d’informations si elles deviennent disponibles !

Image en vedette : Jeux épiques

