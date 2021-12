Fortnite : le chapitre 3 est officiellement révélé avec une nouvelle île, Spider-Man et bien d’autres changements

Et puis ils furent trois. Après un événement dramatique en direct samedi, Fortnite passe au chapitre 3, qui introduit de gros changements pour la bataille royale.

Ce matin, le développeur Epic a détaillé la saison 1 du nouveau chapitre, intitulé «Flipped», et le changement le plus spectaculaire est le passage à une île fraîche et enneigée, qui présente des conditions météorologiques, ainsi que de nouveaux emplacements comme Sanctuary – qui semble jouent un grand rôle dans la tradition de Fortnite – et le Daily Bugle. Ceux qui achèteront le nouveau pass de combat pourront également mettre la main sur des personnages comme Spider-Man et (éventuellement) The Foundation, exprimé par Dwayne « The Rock » Johnson. Vous pouvez obtenir le récapitulatif complet du pass de combat ici :

(Ce fut un week-end chargé pour les nouvelles sur les araignées, avec une bande-annonce pour la suite de Into the Spider-Verse également en baisse.)

Il semble également que le gameplay de base sera un peu bousculé. Le chapitre 3 présente deux nouveaux mécanismes – le glissement et le balancement – qui pourraient rendre l’expérience encore plus rapide et plus verticale, en particulier pour les joueurs de haut niveau. Et pour ceux qui passent du temps dans le mode créatif du jeu, il existe désormais une option pour gagner de l’XP de passe de combat dans des expériences créées par les joueurs.

En dehors de cela, le développeur Epic introduit des éléments persistants dans le jeu. Voici comment le studio explique:

Ce nouveau chapitre propose des camps, où les joueurs et leur équipe peuvent soigner et stocker des objets d’un match à l’autre, apportant de nouvelles options de jeu sociales persistantes à Fortnite. De plus, il y a de nouvelles armes et objets pour aider à remporter une victoire royale et gagner le tout nouveau prestige ultime : la couronne de la victoire. Continuez à gagner pour garder la couronne.

Bon nombre de ces détails ont été divulgués plus tôt samedi, avant un événement en direct intense qui a vu l’île précédente se renverser littéralement. Depuis lors, le jeu est en panne alors que les joueurs regardent leurs personnages à la dérive dans un vaste océan. Vous pouvez consulter notre récapitulatif complet de l’événement ici, ou tout regarder dans la vidéo ci-dessous :

Le deuxième chapitre de Fortnite a été lancé en 2019 à la suite d’un événement surprise de trou noir et a également conduit à une toute nouvelle île. Il a duré huit saisons qui comprenaient tout, d’une invasion extraterrestre à un concert d’Ariana Grande à une prise de contrôle de super-héros Marvel.

Bien que nous ayons les détails du chapitre 3, la mise à jour n’est pas encore en ligne et il n’est pas clair quand les joueurs pourront enfin se lancer.