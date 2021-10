Fortnite Le guide Oracle Speaks – Comment terminer toutes les quêtes de Dark Jonesey

Fortnite The Oracle Speaks sont les quêtes de Dark Jonesy pour Fortnitemares 2021, et vous obtenez un nouveau planeur élégant si vous parvenez à les terminer tous.

Cela prendra un certain temps, mais il y a un peu de tradition amusante liée aux quêtes de Jonesy. Gardez simplement votre sang-froid pendant que vous recherchez. La carte perforée de Dark Jonesey vous emmène dans certains des endroits les plus populaires de l’île.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Fortnite The Oracle Speaks – Carte perforée Dark Jonesy



Dark Jonesy est au Steamy Stacks au chapitre 8, alors allez-y d’abord et parlez avec lui pour obtenir la carte perforée Dark Jonesy. Vous ne pouvez avoir que cinq quêtes actives à la fois dans Fortnite, alors assurez-vous d’avoir de la place pour entreprendre les nouvelles quêtes avant de commencer.

Voici ce qui vous attend une fois que vous aurez acquis la carte perforée Dark Jonesy :

Récupérez des parchemins dans différentes bases d’IO Utilisez une pierre d’ombre, puis récupérez le vaisseau spirituel Touchez un cube Détruisez le cluster de corruption et tous les fragments de corruption Renvoyez le vaisseau spirituel à l’Oracle et écoutez sa vision

Carte perforée Fortnite Dark Jonesey – Collectez des parchemins dans différentes bases IO



Pour celui-ci, vous devrez traquer les plus petites bases d’E/S – pas les plus massives avec des satellites – et traiter avec les gardes avant de pouvoir récupérer un parchemin de l’intérieur.

Vous pouvez trouver les bases d’E/S du chapitre 8 :

Station-service au nord de Lazy Lake Au nord de Dirty Docks À l’est de Pleasant Park près de la rivière Près de la discothèque Disco Shack au sud de Misty Meadows Au sud de Holly Hedges où se trouve le Durr Buger Shop (gardez un œil sur Shadow Stones pendant que vous êtes ici, car vous en aurez besoin pour la prochaine étape)

Quêtes Fortnite Dark Jonesey – Utilisez une pierre d’ombre, puis récupérez le vaisseau spirituel



Prenez une pierre d’ombre autour de Holly Hedges et dirigez-vous vers la forêt à l’ouest de Weeping Woods. Il y a un arbre là-bas avec un vaisseau spirituel en dessous. Interagissez avec le vaisseau pour terminer cette quête.

Quêtes Fortnite Dark Jonesey – Touchez un cube



C’est un défi plus facile. Essayez de vous déposer près de la Convergence pour pouvoir toucher l’un des cubes là-bas. C’est un endroit populaire, alors attendez-vous à beaucoup de concurrence.

Quêtes Fortnite Dark Jonesey – Détruisez le cluster de corruption et tous les fragments de corruption



Celui-ci est également plus facile à manipuler à proximité du site de Convergence. Juste au sud du POI se trouve une zone où la corruption apparaît. Attaquez-les avec votre outil de récolte et un cluster apparaît finalement. Traitez-le de la même manière.

Quêtes Fortnite Dark Jonesey – Renvoyez le vaisseau spirituel à l’Oracle et écoutez sa vision



Comme son nom l’indique, ramenez le Spirit Vessel à Dark Jonesy dans Steamy Stacks pour effacer la carte perforée, entendre un avertissement inquiétant et obtenir votre nouveau planeur brillant.

Dark Jonesy est loin d’être la seule quête fantasmagorique en cours lors de l’événement Halloween de Fortnite. Découvrez comment terminer les quêtes d’Ariana Grande et faites une pause avec certains qui ne sont certainement pas parmi nous à Fortnite ou certaines des meilleures îles Deathrun pour un défi encore plus effrayant.