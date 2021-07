Fortnite : le joueur pro Avery force STRETCH & Saf à jouer à FNCS après sa séparation avec Bugha

D’autres drames en trio se déroulent dans la région NA Est entre C9 Avery, Liquid STRETCH et Saf.

Les changements d’équipe ont commencé avant le chapitre 2 de la saison 7 de Fortnite Champion Series (FNCS) et le drame a rendu l’introduction intéressante. Un effet domino s’est produit après que les doubles champions FNCS Malachi “Reverse2k” Greiner, Mero et Deyy se soient soudainement séparés. Les deux joueurs de manette talentueux ont décidé de combiner leurs forces avec le vainqueur de la Fortnite World Cup Kyle “Bugha” Giersdorf, qui a quitté une équipe comprenant Avery de Cloud9 et nosh avec un minimum d’options.

Après que Bugha l’ait à nouveau bloqué sur une île, Avery s’est prononcé contre le champion de la Coupe du monde. Il a ensuite pris la décision douloureuse de rejoindre Liquid STRETCH et Rocco “Saf” Morales, deux joueurs qui ont quitté Avery la saison dernière.

Avery ne doit PAS dissoudre le chapitre 2 – Trio de la saison 6

Je me sens mal de faire cela, je comprends que si stretch ou saf finissent par ne pas jouer en grande finale, je ne les blâmerais pas, je n’ai tout simplement pas d’autres options disponibles comme je l’ai dit, je viens de perdre de nouveau en me faisant serpenter par bugha après 1 cc lol (2/ 2) – C9 Avery (@Avery_FN) 14 juillet 2021

Cette situation devient un peu risquée, principalement parce qu’Avery se fraye un chemin dans un trio de premier plan, compte tenu de son statut actuel. Après que Bugha ait choisi de partir, Avery savait qu’il serait presque impossible de trouver une autre équipe qui pourrait se battre pour l’Axe des Champions. Il a annoncé sa décision sur Twitter, au grand dam des anciens coéquipiers STRETCH et Saf.

“Avec bugha qui serpente, je vais me retrouver sans trio et sans option et je ne vais pas avoir une saison médiocre avec un trio dans lequel je ne jouerai pas, donc je ne vais pas dissoudre notre trio pour les grands, ça n’allait jamais se résumer à ça depuis que je Je ne m’attendais jamais à ce que bugha serpente », a-t-il écrit.

Bugha a quitté Avery à plusieurs reprises au cours des deux dernières saisons. Cependant, le timing ne lui a laissé d’autre choix que de rester avec STRETCH et Saf après que les deux se soient séparés d’Avery après avoir terminé troisième du chapitre 2 – Saison 6. Il a poursuivi sa déclaration sur la situation,

“Je me sens mal d’avoir fait cela, je comprends si stretch ou saf finissent par ne pas jouer en grande finale, je ne les blâmerais pas, je n’ai tout simplement pas d’autres options disponibles comme je l’ai dit, je viens de perdre de nouveau en me faisant prendre par bugha après 1 cc [Cash Cup]. “

Règle de qualification automatique pour la grande finale

Pour ceux qui pourraient être confus par cette situation, je vais essayer d’expliquer. Alors que STRETCH et Saf avaient l’intention de faire équipe avec Leon “BBG Khanada” Khim cette saison, Avery doit accepter de dissoudre l’équipe. Puisqu’il a choisi de ne pas le faire, STRETCH et Saf doivent soit jouer avec Avery, soit se retirer du chapitre 2 de la saison 7 de FNCS. Voici la règle en question par Epic Games.

“Si vous souhaitez dissoudre votre trio, vous et vos coéquipiers devez remplir le formulaire officiel de dissolution au plus tard le 16 août. Sinon, si vous souhaitez rester avec votre trio et participer aux qualifications FNCS à la place, vous et l’ensemble de votre trio doivent encore remplir le formulaire de dissolution avant la date limite indiquée. Le choix est entre vos mains, mais gardez à l’esprit qu’en remplissant le formulaire de dissolution, vous et votre trio perdrez essentiellement vos places garanties dans les finales de la saison 7 FNCS. Un dernier rappel que pour chaque équipe qui remplit le formulaire de dissolution, nous ajouterons un Reboot Round supplémentaire dans cette région !

STRETCH, Saf et Khanada répondent

avec eux en trios et en duos, je garderai tout sur twitter après ce fil et je n’ai vraiment rien d’autre à dire que je veux juste rivaliser avec mon trio .-. – aussi il est peu probable que je finisse par jouer dans les pianos à queue et cela peut sembler stupide mais vous ne comprenez pas – Liquid STREMON (@Stretch) 14 juillet 2021

Stretch a diffusé sa réponse à la décision d’Avery dans un fil Twitter, où il a parlé de son intention de tout diffuser s’il ne peut pas dissoudre l’équipe.

«Si je ne suis toujours pas en mesure de dissoudre notre équipe ou de comprendre quoi que ce soit dans les prochaines semaines, je finirai par diffuser toutes les coupes en espèces et j’espère que Zayt jouera avec nous et nous diffuserons. Je me sens mal pour Khanada surtout, littéralement, nous jouons si bien ensemble et saf/khanada adore jouer », a-t-il écrit.

Il a poursuivi en déclarant qu’il préférait ne pas participer à la finale de la saison 7 de la FNCS au lieu de la jouer avec son trio de la saison dernière.

“Je garderai tout sur Twitter après ce fil et je n’ai vraiment rien d’autre à dire que je veux juste rivaliser avec mon trio .-. – aussi il est peu probable que je finisse par jouer dans les pianos à queue et cela peut sembler stupide mais vous ne comprenez pas.

Saf a également sonné en demandant: “Je ne sais pas pourquoi les foutus gens sont du côté d’AVERYS alors qu’il me force littéralement et s’étire pour jouer avec lui comme quoi?”

On ne sait pas comment cette saison se déroulera pour ces trois joueurs. Entre les changements de liste et ce que la saison 7 a à offrir, Fortnite compétitif se réchauffe au bon moment.

