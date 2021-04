Fortnite: le mode Arena expliqué – Hype, tarif de bus, onde de tempête, divisions et plus

ESTNN décompose le mode Arena de Fortnite et fournit aux joueurs en perspective un guide à suivre.

Compétitif Fortnite Battle Royale est objectivement l’un des esports les plus complexes du circuit aujourd’hui. Alors que d’autres titres de genre comme PUBG et Apex Legends suivent une formule similaire, Fortnite a de nombreux facteurs à prendre en compte avant de plonger dans le chaos. Après qu’Epic Games a publié son titre emblématique Battle Royale en 2017, le phénomène a commencé. Fortnite a transcendé tous les jeux avant lui et a capturé l’intérêt du monde entier. Comme le destin l’aurait voulu, Fortnite compétitif est devenu une force motrice pour ceux qui voulaient plus que de simples matchs publics.

Le paysage concurrentiel de Fortnite a subi de nombreux changements et ajustements au fil du temps. Finalement, les développeurs ont publié le mode Arena sous forme de liste de lecture distincte davantage orientée vers les joueurs compétitifs. Aujourd’hui, ESTNN abordera de nombreuses parties les plus importantes du mode Arena et donnera aux lecteurs des références tangibles.

Qu’est-ce que le mode Arena?

Epic Games a introduit le mode Arena dans le chapitre 1 – Saison 7 pour que les joueurs désireux de plonger leurs orteils dans le Fortnite compétitif. La liste de lecture Arena est devenue la référence pour les joueurs qui voulaient tester leurs capacités de construction, de visée, d’édition et de rotation contre des adversaires dans leur région désignée. Les joueurs pouvaient désormais comprendre des mécanismes spécifiques disponibles uniquement dans Fortnite compétitif comme Storm Surge, Siphon et les zones en mouvement. Le mode Arena donne également accès à des tournois de plus haut niveau comme les Cash Cups et les compétitions phares du jeu Fortnite Champion Series (FNCS). Les joueurs doivent progresser dans un système de classement pour atteindre ces incitations.

Explication du système de classement et de points

Le classement et le système de points du mode Arena peuvent être déroutants pour les nouveaux joueurs sur la scène. Les développeurs ont retravaillé le système de points du mode Arena dans la saison X, qui est resté stable depuis. Il y a trois ligues en mode Arena – Open, Contender et Champion. Les joueurs commencent leur voyage en Open League et doivent accumuler des points «Hype» à chaque match pour progresser dans les différentes divisions. Ces points proviennent des éliminations et du placement par match.

Une fois arrivés à la Ligue des champions, les joueurs deviennent éligibles pour les tournois en jeu de Fortnite. Tous les classements sont réinitialisés chaque saison, à quel point la mouture recommence. Fortnite Chapter 2 – Season 6 propose trois modes d’arène: Solo, Duo et Trio. Voici une ventilation complète des différentes divisions et valeurs de points dans chacune de celles-ci:

Solo

Ligue Ouverte: Divisions 1-4 Seuil de points: 0 – 1499 Points Hype Tarif Bus (Début du Match): 0 point (Division 1-3), -10 points (Division 4) Atteindre le Top 25: 60 points Atteindre le Top 15: 30 points Atteignez le Top 5: 30 points Victory Royale: 60 points Chaque élimination: 20 points

Contender League: divisions 5-7

Seuil de points: 1500 – 5999 points Hype Tarif de bus (début du match): -20 points (Division 5), -30 points (Division 6), -40 points (Division 7) Atteindre le Top 25: 60 points Atteindre le Top 15: 30 points Atteignez le Top 5: 30 points Victory Royale: 60 points Chaque élimination: 20 points

Ligue des champions: divisions 8-10

Seuil de points: plus de 6000 points Hype Tarif de bus (début du match): -60 points (Division 8-9), -70 points (Division 10) Atteindre le Top 25: 60 points Atteindre le Top 15:30 points Atteindre le Top 5:30 points Victoire Royale: 60 points Chaque élimination: 20 points

Duo

Ligue Ouverte: Divisions 1-4 Seuil de points: 0 – 1499 Points Hype Tarif Bus (Début du Match): 0 point (Division 1-3), -10 points (Division 4) Atteindre le Top 12: 60 points Atteindre le Top 7: 30 points Atteignez le Top 3:30 points Victory Royale: 60 points Chaque élimination: 10 points

Contender League: divisions 5-7

Seuil de points: 1500 – 5999 points Hype Tarif de bus (début du match): -20 points (Division 5), -30 points (Division 6), -40 points (Division 7) Atteindre le Top 12: 60 points Atteindre le Top 7: 30 points Atteignez le Top 3:30 points Victory Royale: 60 points Chaque élimination: 10 points

Ligue des champions: divisions 8-10

Seuil de points: plus de 6000 points Hype Tarif de bus (début du match): -60 points (Division 8-9), -70 points (Division 10) Atteindre le Top 12: 60 points Atteindre le Top 7: 30 points Atteindre le Top 3:30 points Victoire Royale: 60 points Chaque élimination: 10 points

Trio

Ligue Ouverte: Divisions 1-4 Seuil de points: 0 – 1499 Points Hype Tarif Bus (Début du Match): 0 point (Division 1-3), -10 points (Division 4) Atteindre le Top 8: 60 points Atteindre le Top 4:30 points Atteignez le Top 2:30 points Victory Royale: 60 points Chaque élimination: 7 points

Contender League: divisions 5-7

Seuil de points: 1500 – 5999 points Hype Tarif de bus (début du match): -20 points (Division 5), -30 points (Division 6), -40 points (Division 7) Atteindre le Top 8: 60 points Atteindre le Top 4:30 points Atteignez le Top 2:30 points Victory Royale: 60 points Chaque élimination: 7 points

Ligue des champions: divisions 8-10

Seuil de points: plus de 6000 points Hype Tarif de bus (début du match): -60 points (division 8-9), -70 points (division 10) Atteindre le Top 8: 60 points Atteindre le Top 4:30 points Atteindre le Top 2:30 points Victoire Royale: 60 points Chaque élimination: 7 points

Qu’est-ce que le tarif du bus?

Le tarif de bus existe comme un droit d’entrée proverbial dans les matchs d’arène au-delà de la division 3 de la Ligue ouverte. C’est le seul aspect du mode arène où les joueurs peuvent perdre des points. Le tarif du bus augmente au fur et à mesure que les joueurs progressent dans les rangs et atteignent -70 points dans la division 9 de la Ligue des champions.

Onde de tempête

Compétitif Fortnite présente de nombreuses différences perceptibles par rapport aux matchs publics. L’un d’eux est Storm Surge, un mécanisme conçu par Epic Games pour inciter les combats et la prudence contre le gameplay passif. Les joueurs du mode Arène doivent infliger suffisamment de dégâts pour rester au-dessus d’un certain seuil afin de se couvrir à chaque partie. Ceux qui glissent sous le seuil de Storm Onge recevront 25 dégâts toutes les dix secondes jusqu’à ce qu’ils puissent infliger plus de dégâts ou qu’un nombre prédéterminé de joueurs tombe dans le hall. Storm Onge commence pendant la troisième zone si le match atteint tous ces pré-requis.

Ce mécanisme ne s’applique généralement qu’aux lobbies de tournois avec beaucoup de joueurs. Voici le nombre de joueurs Storm Surge que vous voudrez connaître:

Troisième zone – 70 joueurs restants Cinquième zone – 50 joueurs restants Toutes les zones restantes – 30 joueurs restants

Siphon

Siphon est un autre mécanisme notable disponible uniquement en mode Siphon à durée limitée (LTM) et en mode Arena. Cette fonctionnalité accorde un bonus de santé aux joueurs qui gagnent une élimination. Cela peut être utile dans les situations où aucune autre option de guérison n’est disponible.

Matériel Cap

Les matchs Fortnite standard permettent aux joueurs de transporter 999 bois, métal et brique. Cette même notion ne s’applique pas au mode Arena. Au lieu de cela, le plafond de matériaux de l’arène est de 500 de chaque type, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent avoir que 1500 matériaux à un moment donné.

Déplacement de zones

Compétitif Fortnite a des zones de tempête en mouvement après la fermeture du quatrième. Lorsque la carte révèle la zone cinq, les joueurs remarqueront qu’elle se déplace dans la tempête comme indiqué ci-dessus. Lorsque le temps passe, la zone commence à bouger, ce qui oblige les concurrents à rester en tête tout en évitant les dégâts de tempête. À ce stade du match, la tempête inflige dix dégâts par seconde. Les zones en mouvement continuent jusqu’à ce que tous les joueurs tombent ou que la zone neuf se ferme. Une fois la neuvième zone fermée, il est impossible d’échapper à la tempête et les matchs se résument souvent à une guérison, où la personne avec plus d’objets de guérison remporte la victoire.

Cet article devrait servir de guide pour les modes compétitifs Fortnite et Arena. Nous mettrons à jour ce guide avec des informations plus critiques.

