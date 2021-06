Fortnite : le nouveau système de points du mode arène de la saison 7 expliqué, d’autres changements à venir ?

ESTNN décompose les récents changements du mode Arena déployés par Epic Games.

Les joueurs de Fortnite Battle Royale du monde entier sont au fond des tranchées du chapitre 2 – Saison 7. La saison a objectivement été l’une des meilleures depuis longtemps. Epic Games a adopté une approche consciente pour satisfaire à la fois les joueurs occasionnels et compétitifs. Pour les non-transpirants, il existe de nouvelles armes telles que le Rail Gun, le Recon Scanner pour accompagner les soucoupes volantes pilotables. Les joueurs compétitifs ont profité d’un pool de butins entièrement segmenté sans aucune des armes et véhicules mentionnés précédemment dans l’équation.

Epic Games a publié le correctif v17.10 plus tôt dans la journée, et c’est peut-être le plus robuste depuis assez longtemps. Les joueurs compétitifs ont finalement vu leurs classements en mode Arène remis à zéro après une longue période de pré-saison. Epic a utilisé cette fois pour modifier le score du mode Arena, offrant plus de points de placement tout en conservant les mêmes points d’élimination. C’est le premier véritable ajustement du mode Arena ces derniers temps, et d’autres pourraient être à venir, selon Epic Games.

Modifications du score du mode Arène

Surprendre! Nous avons apporté de légers ajustements au format Arena Hype pour chaque mode (Solo, Duos et Trios). Ces valeurs ne sont pas définies et peuvent s’ajuster à nouveau à l’avenir. Ce ne sont que les premiers changements que nous apportons alors que nous cherchons à améliorer les expériences d’arène à l’avenir. – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 22 juin 2021

Peu de changements se sont produits dans le mode Arène au cours des dernières saisons, Epic expérimente donc différents systèmes de notation basés sur le placement. Alors que les points de division et d’élimination restent les mêmes, Epic a divisé plus de points de placement dans les listes de lecture solo, duo et trio.

Voici la nouvelle répartition des points dans le patch v17.10 par rapport aux saisons précédentes :

Solo

Ancien format

Atteindre le Top 25 : 60 points Atteindre le Top 15 : 30 points Atteindre le Top 5 : 30 points Victory Royale : 60 points Chaque Élimination : 20 points

Nouveau format

Atteignez le Top 50 : 10 points Atteignez le Top 35 : 10 points Atteignez le Top 30 : 10 points Atteignez le Top 25 : 15 points Atteignez le Top 20 : 10 points Atteignez le Top 15 : 10 points Atteignez le Top 10 : 15 points Atteignez le Top 5 : 15 points Atteignez le Top 3: 10 points Atteindre le Top 2: 25 points Victory Royale: 50 points Chaque Élimination: 20 points

Duo

Ancien format

Atteindre le Top 12 : 60 points Atteindre le Top 7 : 30 points Atteindre le Top 3 : 30 points Victory Royale : 60 points Chaque Élimination : 10 points

Nouveau format

Atteignez le Top 25 : 10 points Atteignez le Top 20 : 5 points Atteignez le Top 17 : 5 points Atteignez le Top 15 : 5 points Atteignez le Top 12 : 5 points Atteignez le Top 10 : 10 points Atteignez le Top 5 : 5 points Atteignez le Top 3 : 10 points Atteignez le Top 2: 25 points Victory Royale : 50 points Chaque élimination : 15 points

Trio

Ancien format

Atteindre le Top 8 : 60 points Atteindre le Top 4 : 30 points Atteindre le Top 2 : 30 points Victory Royale : 60 points Chaque Élimination : 7 points

Nouveau format

Atteignez le Top 15 : 5 points Atteignez le Top 10 : 10 points Atteignez le Top 9 : 5 points Atteignez le Top 8 : 5 points Atteignez le Top 7 : 5 points Atteignez le Top 6 : 5 points Atteignez le Top 5 : 10 points Atteignez le Top 4 : 5 ​​points Atteignez le sommet 3: 10 points Atteindre le Top 2: 25 points Victory Royale: 50 points Chaque Élimination: 15 points

Les changements sont-ils bons ?

Je pense que vous les avez ajustés dans le mauvais sens par erreur. Désormais, les duos et trios auront encore moins de fin de partie qu’avant car il y a tellement de points éliminatoireshttps://t.co/fODvZYvCoG – Kinch Analytics (@KinchAnalytics) 22 juin 2021

Comme Epic l’a déclaré dans un tweet suivant la dernière mise à jour de Fortnite, il s’agit de leur tentative d’améliorer le mode Arena. Alors que les points de placement sont plus importants, le score en solo reste identique. Neuf éliminations équivalent toujours à une Victory Royale en termes de points. Il en va de même pour la notation en duo et en trio, ce qui est un ajustement important.

Auparavant, les formats duo et trio nécessitaient 18 et 25 éliminations pour égaler une Victory Royale, selon l’analyste Fortnite Reisshub. Le meilleur chemin vers la Ligue des champions est de trouver deux amis et de parcourir les lobbies du trio Arena, compte tenu du bonus de points. Le tarif du bus reste le même, tout comme le fait que vous ne pouvez pas déclasser.

Les changements sont un pas dans la bonne direction, même si Epic Games privilégie toujours les éliminations au placement. Malheureusement, la question des « lobbies morts » reste d’actualité. Les joueurs n’ont pas beaucoup d’incitation quand il n’y a rien à perdre dans les matchs d’arène et seulement des rangs à gagner. Ils peuvent pousser et combattre leurs adversaires sans perdre leurs statistiques.

Peut-être qu’Epic continuera à peaufiner le système et récompensera les joueurs dans le jeu avec des produits cosmétiques spécifiques à Arena. Consultez notre guide pour atteindre la Ligue des champions si vous cherchez à passer au niveau supérieur !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

