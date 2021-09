Fortnite: le style squelette de Renegade Raider teasé dans un article de blog de la saison 8

Un nouveau style Renegade Raider semble être en préparation sur la base d’un récent article de blog d’Epic Games.

Halloween approche à grands pas, ce qui signifie deux choses pour les fans de Fortnite Battle Royale : l’événement annuel Fortnitemares et les tenues effrayantes des personnages. C’est l’une des meilleures traditions de course dans le jeu. Epic Games retravaille la carte dans une certaine mesure pendant la saison d’Halloween. L’année dernière, les joueurs éliminés se sont transformés en silhouettes fantômes et ont eu une seconde chance de se venger. Si tous les joueurs morts-vivants éliminaient le dernier joueur restant, cela leur rapporterait un Nitemare Royale.

Ce sont des choses auxquelles nous pouvons nous attendre avant Fortnitemares 2021. Cependant, les skins des personnages sont un autre accent à cette époque. Certains des skins les plus emblématiques de Fortnite ont des connotations d’Halloween, comme le Skull Trooper et le Skull Ranger. Un récent article de blog d’Epic a peut-être divulgué un autre ajout à la liste croissante de personnages effrayants repensés.

Skull Renegade Raider apparaît dans l’image d’un article de blog

La déclaration suivante a été publiée aujourd’hui par Fortnite en réponse à des questions sur le mode de jeu populaire Late Game Arena. "Il est de retour." #LateGamehttps://t.co/s99m54hWbJ pic.twitter.com/SU2kCwXZDs – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 27 septembre 2021

Deux fuites ou teasers potentiels issus du dernier article de blog d’Epic concernant le retour du mode de jeu Late Game bien-aimé de Fortnite. L’un tourne autour d’un retour possible de Tilted Towers, et l’autre dépeint un style Renegade Raider supplémentaire.

Pour ceux qui ne le savent pas, Renegade Raider est peut-être le skin le plus recherché de l’histoire de Fortnite. Il n’était disponible que dans le chapitre 1 – Saison 1, et beaucoup le considèrent comme la tenue cosmétique la plus rare. Nous avons récemment couvert Renegade Raider et l’attrait derrière cette tenue, alors assurez-vous de vérifier cela.

Bien que le skin d’origine ne soit pas disponible et ne reviendra probablement jamais, Epic a publié différentes variantes de Renegade Raider. Le billet de blog Late Game d’Epic indique qu’un troisième style alternatif arrive sur Fortnite, peut-être cette saison. L’image est légèrement obscurcie, mais on distingue le célèbre chapeau Renegade Raider avec des lunettes et une apparence squelettique. Si c’est vrai, c’est une sortie monumentale et probablement la plus proche de l’OG Renegade Raider.

Nous espérons en savoir plus sur Fortnitemares 2021 dans les semaines à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de ce qu’Epic a prévu et de la façon d’acquérir le skin supposé de Skeleton Renegade Raider.

Image en vedette : Jeux épiques

L’article Fortnite: Renegade Raider Skeleton Style teasé dans l’article de blog de la saison 8 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.