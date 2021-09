Fortnite Leaker HYPEX interdit définitivement pour le transfert de compte

in

Epic interdit le leaker Fortnite HYPEX pour un transfert de compte d’il y a trois ans.

Le leaker Fortnite Battle Royale connu sous le nom de HYPEX a reçu une interdiction permanente du jeu sur la base d’un incident de partage de compte de 2018. HYPEX a réalisé l’interdiction à la fin du mois dernier, et il a contacté Epic Games pour rectifier la situation. Malheureusement, les développeurs ont finalement répondu, déclarant qu’ils ne restaureraient pas son compte en raison de la violation des conditions d’utilisation (CGU). Il semble qu’Epic ne rétablira pas son compte.

HYPEX interdit fin août

Yo @FortniteGame, j’ai été banni par le support il y a 10 jours parce que je ne pouvais pas fournir 1 information et ils m’ignorent depuis lors. J’ai raté tellement de choses depuis l’interdiction, alors aidez-moi si c’est possible. Retweetez ceci si vous voulez pour qu’ils puissent le voir – HYPEX (@HYPEX) 8 septembre 2021

Le responsable de la fuite s’est rendu sur Twitter le 8 septembre, tweetant sur le compte officiel de Fortnite concernant la discipline et le manque de réponse de la part d’Epic. Bien qu’il n’ait pas spéculé sur les raisons pour lesquelles les développeurs ont interdit son compte, il a demandé le soutien de ses près de deux millions de followers sur Twitter.

Quand quelqu’un chez Epic a besoin de quelque chose ou veut savoir comment j’ai trouvé quelque chose, il m’envoie immédiatement un DM et je réponds dès que je peux, mais quand je suis banni pour une raison stupide juste avant la saison 8 et l’événement et que j’ai besoin d’aide, je reçois ignoré.. Vraiment frustrant. – HYPEX (@HYPEX) 9 septembre 2021

HYPEX a suivi son premier tweet préoccupant avec un autre, où il a fustigé Epic Games pour le manque de communication de l’entreprise. Il a mentionné que les développeurs ont tendance à le contacter lorsqu’il divulgue des informations confidentielles sur Fortnite et que ses réponses sont rapides et opportunes. Malheureusement, Epic ne lui a pas accordé le même respect.

La réponse d’Epic à HYPEX s’est produite trois heures plus tard et ne s’est pas déroulée comme il l’avait prévu.

Punition de transfert de compte

Personne ne sait à quel point j’aime vraiment le jeu. Et je peux nommer BEAUCOUP de raisons pour lesquelles mon interdiction est plus qu’injuste, j’ai déjà dit certaines de ces raisons à Epic en privé en espérant qu’ils reconsidéreront cela, mais il semble que je serai à nouveau ignoré. Merci à tous ceux qui ont essayé d’aider, je vous aime tous ️ – HYPEX (@HYPEX) 9 septembre 2021

HYPEX a révélé que le “transfert de compte” était la raison de son interdiction de Twitter hier soir. “Epic a dit que je suis définitivement banni pour” Transfert de compte “. Tout cela parce que mon ami m’a donné son compte en 2018 quand j’ai perdu le mien”, a-t-il écrit. “Après tout l’amour que j’ai donné au jeu depuis le début et l’avoir maintenu pendant ses hauts et ses hauts, je l’obtiens pour une simple erreur que je ne connaissais pas.”

Il a suivi cela, déclarant: “Personne ne sait à quel point j’aime vraiment le jeu. Et je peux nommer BEAUCOUP de raisons pour lesquelles mon interdiction est plus qu’injuste, j’ai déjà dit certaines de ces raisons à Epic en privé en espérant qu’ils reconsidéreront cela mais il semble que Je serai à nouveau ignoré. Merci à tous ceux qui ont essayé d’aider, je vous aime tous. “

De nombreux autres leakers et personnalités de la scène se sont ralliés à HYPEX avec le hashtag #FreeHYPEX, mais aucun autre développement ne s’est produit depuis la dernière série de tweets. Nous avons vu des situations similaires dans le passé. Epic Games n’hésite pas à discipliner les joueurs qui enfreignent les règles. Une interdiction permanente pour l’un des leakers les plus prolifiques et reconnaissables du jeu semble trop sévère. Cependant, ce que pense Epic des fuites révélant des informations n’est pas clair.

HYPEX pourrait techniquement créer un autre compte, mais ce serait un nouveau départ. Nous devrons voir si le leaker continue de travailler sur la scène Fortnite ou s’il utilise ses capacités ailleurs.

Image en vedette : Jeux épiques