Fortnite : les 10 personnages les plus importants de l’histoire

La tradition de Fortnite est un peu difficile à rattraper. À travers de nombreuses saisons et encore plus d’arcs d’histoire au cours de ces saisons, les îles Fortnite ont vu plus que leur juste part de cataclysmes, de catastrophes et, bien, de chats. Nous ne vous blâmerons pas si vous avez besoin d’un rappel sur qui est qui dans l’univers de la tradition Fortnite. Certes, même écrire ceci était un bon rappel pour nous aussi. Vous trouverez ci-dessous un compte à rebours des principaux personnages de la tradition Fortnite. Comme Epic adore diffuser ses grandes révélations au goutte-à-goutte, nous mettrons à jour cette histoire au besoin – par exemple, à mesure que nous rencontrerons davantage de mystérieux Seven ou que nous découvrirons davantage la chaîne de commandement de l’Ordre imaginé. Pour l’instant, voici les 10 personnages les plus importants de l’histoire de Fortnite jusqu’à présent.

10. Le prisonnier

Si les théories s’avèrent vraies, Le Prisonnier serait le cinquième membre des Sept que nous avons rencontré.

Nous réservons cette dixième place sur la liste à The Prisoner, qui pourrait en fait être l’un des Seven, un groupe secret qui semble être en guerre avec l’Ordre Imaginé (IO) pour le contrôle du Point Zéro et donc de l’île Fortnite. . Le prisonnier a été retenu captif à Polar Peak par le roi des glaces au chapitre 1, saison 7, avant que la montagne glacée ne fonde et ne permette au prisonnier de s’échapper. Il a ensuite formé un volcan, brûlant des parties d’Athéna, avant de ne plus jamais être revu. C’est, du moins, jusqu’à ce que sa photo apparaisse aux côtés de membres confirmés de The Seven in The Bridge, l’installation qui abrite le Zero Point. Celui qui a posé le panneau de liège et l’a décoré d’indices semble penser que le prisonnier est un membre des Sept, et à en juger par son casque, ils ont peut-être raison.

9. Midas

L’homme à la prétendue touche dorée a simplement tout mouillé dans le chapitre 2, saison 3.

En tant que chef de GHOST, une branche paramilitaire et d’espionnage apparente des OI, Midas a joué un rôle énorme au début du chapitre 2, devenant le point central de l’histoire pendant près d’un an. Ses actions ont conduit à des changements radicaux dans l’omnivers Fortnite, comme lorsqu’il a essayé de traverser la tempête et a fini par provoquer un tsunami majeur qui a inondé toute l’île pour Fortnite Chapter 2, Season 3. Il a clairement reçu beaucoup de pouvoir au sein de GHOST, bien que ses actions concernant la tempête ne semblent pas avoir été sanctionnées par l’OI, car elles auraient pu menacer la stabilité du point zéro. Ainsi, Midas semble avoir fait défection à SHADOW juste avant de lancer son appareil, ce qui allait introduire certains des plus grands changements de l’île.

8. Raz

En fin de compte, Raz semble avoir été un pion avide de pouvoir.

Nous n’avons vu Raz que pendant une saison, mais il a laissé sa marque sur le monde Fortnite plus que de nombreux personnages. En tant que membre d’une sorte de culte adorant les cubes, Raz a cherché à utiliser les pouvoirs exposés du point zéro pour ses propres gains mystérieux dans le chapitre 2, saison 6, mais en travaillant à proximité de l’énergie sombre des cubes, il a été infecté par il, et a fini par foutre le point zéro dans la mesure où il a essentiellement signalé l’île d’Apollo sur la carte pour que The Last Reality, la faction extraterrestre de Fortnite, l’envahisse. C’est exactement ce qu’ils ont fait, ce qui a conduit plus tard à la guerre catastrophique des cubes. La question demeure, cependant, était-ce que Raz révélait l’emplacement d’Apollo précisément ce que les cubes sensibles voulaient depuis le début ?

7. La reine des cubes

Ce destructeur de réalités a jeté son dévolu sur Apollo.

Le personnage le plus récent de cette liste semble également être le plus ignoble. The Cube Queen est arrivé au cours du chapitre 2, saison 8, appelé par Raz deux saisons plus tôt. Elle semble être le chef de The Last Reality et, par conséquent, des cubes eux-mêmes, bien qu’on ne sache pas s’il s’agit d’un rôle qu’elle a revendiqué ou qui lui a été attribué par une sorte d’endoctrinement comme celui dont Raz a souffert. On dit que la reine des cubes a détruit « d’innombrables réalités » auparavant, comme le chef d’une sorte d’espèce envahissante interdimensionnelle. Un seul cube (surnommé Kevin par la communauté) a probablement été envoyé par la reine au chapitre 1, saison 5 et a presque détruit l’île une saison plus tard. Au moment de la rédaction de cet article, elle semble prête à revendiquer Apollo comme son prochain trophée, désormais armée d’une armée de cubes à part entière.

6. Le paradigme

Certains fans soupçonnent que The Paradigm et Singularity sont la même personne.

Nous en savons très peu sur The Paradigm jusqu’à présent, mais ce que nous savons la cimente comme essentielle au mythe global de Fortnite. Elle est l’un des quatre seuls membres confirmés de The Seven, le mystérieux groupe de personnages masqués du jeu qui ressemblent un peu aux super-héros originaux de Fortnite. Le pouvoir qu’ils exercent n’est pas encore connu, mais nous savons que The Paradigm et ses alliés sont diamétralement opposés à l’Ordre Imaginé, apparemment parce qu’ils ont chacun l’intention de lutter contre le Point Zéro, mais ils doivent avoir des méthodes différentes pour le faire. L’ordre imaginé a essentiellement chassé The Paradigm et ceux comme elle, mais nous nous dirigeons peut-être vers leur remontage et leur reprise du point zéro dans le temps.

5. Le scientifique

Le scientifique a créé le trou noir qui a avalé Athéna.

Un autre membre confirmé de The Seven, The Scientist a eu une influence directe sur la fin du chapitre 1. Lorsque le point zéro sur Athéna était vulnérable dans la saison X, le scientifique est arrivé pour s’engager avec le point zéro, bien que ses motivations restent floues. À l’aide d’un système complexe de fusées et de failles, The Scientist a fait exploser une fusée directement sur le point zéro, ce qui a entraîné le trou noir qui a englouti tout Athéna, le crachant plus tard sous le nom d’Apollo renouvelé. Il semble que cette mesure drastique était la seule solution viable pour sauver le point zéro exposé, qui reposait auparavant en toute sécurité sous le lac Loot. Sans ses efforts, l’omnivers aurait pu prendre fin pour toujours – ou était-ce réellement son plan ?

4. Le visiteur

Lorsque The Visitor est arrivé, la tradition de Fortnite a changé pour toujours.

Le Visiteur a été le premier membre des Sept que nous avons rencontré dans l’histoire de Fortnite, il y a longtemps quand il s’est écrasé sur l’île dans une sorte de capsule métallique incrustée dans un météore au chapitre 1, saison 3. Il s’est rapidement mis au travail et a construit un fusée, puis l’a lancée dans le ciel, ce qui a conduit au premier événement de légende en direct de Fortnite, Blast Off, en 2018. Ses intentions avec la fusée restent au mieux obscures, mais une théorie est qu’il signalait le reste des Sept, alors ils pourrait atteindre Athena et éventuellement le reprendre du contrôle IO. Il est réapparu plus tard dans la saison X, emmenant The Scientist avec lui, et était, jusqu’à récemment, considéré comme le leader présumé de The Seven, mais c’est un rôle auquel nous savons maintenant qu’il appartient…

3. La Fondation

Sentez-vous ce que la Fondation mijote ?

La Fondation est partout dans la tradition de Fortnite, surtout ces derniers temps, et le fait qu’il soit exprimé par Dwayne Johnson nous dit qu’Epic a de grands projets pour ce quatrième membre confirmé de The Seven. Vous auriez besoin d’avoir lu la bande dessinée à un coup de Batman/Fortnite: Foundation pour être totalement rattrapé par ses activités, mais voici les notes d’étincelle: la Fondation est arrivée lors de la finale de Zero Crisis au chapitre 2, saison 6, et après une brève altercation avec Jonesy, a décidé d’aider à réparer le point zéro en échange d’informations sur l’endroit où se trouvent Genō et The Sisters, dont les identités restent secrètes à ce jour.

La Fondation était coincée à l’intérieur du point zéro, le tenant ensemble comme Atlas, jusqu’à ce qu’il en soit expulsé lors de l’invasion extraterrestre et envoyé voler à Gotham (oui, ce Gotham) où il a travaillé avec Batman pour revenir à Apollo. La dernière fois que nous l’avons vu, la Fondation était revenue à Apollo et est maintenant à la recherche de Jonesy. Il a également expliqué utilement sa mission – à Batman de tous les gens – en disant: « Je dirige un groupe … Les Sept. Notre objectif est d’arrêter l’Ordre, de libérer le Point Zéro et de détruire The Loop. » Pourquoi? Nous ne sommes pas encore sûrs.

2. Docteur Slone

Pour Slone, la fin justifie toujours les moyens.

Slone s’est fait un nom en étant la chef impitoyable des OI – ou du moins le membre le plus haut placé que nous ayons rencontré jusqu’à présent. Sa cruauté n’est pas en cause, de toute façon. Elle est apparue pour la première fois dans le chapitre 2 de la saison 7 et a recruté des loopers (joueurs) pour lutter contre l’invasion de The Last Reality. Mais elle les trahira plus tard lorsqu’elle laissera des loopers mourir dans la zone d’explosion de la bombe qu’ils ont aidé à se faufiler à bord du vaisseau-mère extraterrestre. Sa trahison ne s’est cependant pas entièrement déroulée comme prévu, car les cubes se sont réveillés et ont pris le contrôle d’Apollo, sauvant quelques loopers, mais menant à la finale du chapitre 2.

L’histoire de Slone est évoquée tout au long de Fortnite, y compris un écran de chargement déverrouillable qui décrit la formation continue qu’elle a suivie pour l’amener là où elle est aujourd’hui. Bien que nous ne sachions pas encore si elle répond à quelqu’un de plus haut qu’elle-même, nous savons qu’elle semble rester au centre de l’histoire de Fortnite pendant longtemps, car elle est directement empêtrée dans le réseau d’intrigues qui entoure The Seven. et l’Ordre Imaginé.

1. John Jones

Tout comme Jonesy, il en va de même pour toute l’histoire de Fortnite.

John Jones AKA Agent Jones AKA, le plus célèbre, Jonesy, est le protagoniste de Fortnite. C’est à travers ses yeux et les paroles de Troy Baker que nous vivons une grande partie de l’histoire de Fortnite. Jones était membre de l’Ordre imaginé qui a été envoyé pour réparer le point zéro au chapitre 2, et à cette fin, il a recruté plusieurs des plus grands chasseurs de l’omnivers pour aider à le protéger, comme Ellen Ripley, Sarah Connor et The Mandalorian. Lorsqu’il n’a pas pu le protéger, Jones a défié ses ordres d’IO et a contacté The Seven dans l’espoir désespéré qu’ils pourraient sauver la réalité. L’IO n’était pas prêt à faire une telle chose car cela relancerait la lutte entre les deux parties, alors Jones les a abandonnés pour ce qu’il considérait comme le plus grand bien. Avec l’aide de la Fondation, Jones a pu protéger le Point Zéro, au moins pendant un certain temps.

Tout au long de Fortnite, nous avons vu Jones réapparaître sous la forme de divers « instantanés » ou de versions alternatives de lui-même. Lorsque les joueurs reviennent sur l’île et se battent pour ou contre le point zéro (la justification dans l’univers des rounds de bataille royale), ils peuvent souvent revenir changés. Les nombreux visages que porte Jonesy sont donc des versions alternatives du même héros, qu’il soit habillé comme un chauffeur de taxi, une vache ou comme Tom Hanks dans Cast Away. Jones est carrément pris au milieu de la querelle entre l’IO et The Seven, et son histoire n’est pas encore presque terminée. Selon toute vraisemblance, Jones restera au cœur de tout Fortnite pour les années à venir, peu importe comment il est habillé.

