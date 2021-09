Fortnite : les meilleures armes du chapitre 2

Découvrez quelles armes se classent parmi les meilleures dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

La dernière saison de Fortnite Battle Royale a été une expérience formidable jusqu’à présent. Une prise de contrôle de Cube a conduit à ce que certains appellent la meilleure mise à jour depuis un certain temps. Vous vous demandez peut-être ce qui rend le chapitre 2 – Saison 8 si bon. Eh bien, Epic Games a réintroduit les Slip Streams préférés des fans dans le jeu, a ajouté les zones latérales uniques et il y a une tonne de butin disponible sur la carte.

Ces points ne font qu’effleurer la surface. Il est toujours important de considérer la sélection des armes lors de l’évaluation de chaque saison, compte tenu de leur importance pour l’expérience globale. Au fil des ans, Epic a évoqué des idées uniques à cet égard, et chaque pool de butin saisonnier a tendance à offrir une gamme d’options différente.

Aujourd’hui, ESTNN examine comment les armes s’empilent alors que nous sélectionnons les meilleures que vous voudrez utiliser lorsque vous serez sur le champ de bataille. Rejoignez-nous pour un guide utile des meilleurs éliminateurs d’ennemis dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

Mention honorable – Fusil de chasse chargé

Le Charge Shotgun est apparu pour la première fois dans le chapitre 2 – Saison 3, et la plupart des joueurs n’ont pas apprécié le changement de rythme et son mécanisme de charge. Cependant, il s’est avéré être une arme qui, si elle est utilisée correctement, peut être plus précieuse que tout autre fusil de chasse dans Fortnite. Il a un impact énorme même dans sa rareté peu commune, et les versions supérieures peuvent envoyer des adversaires dans le hall en un clin d’œil.

Il ne recevra peut-être pas l’attention qu’il mérite, mais ne dormez pas sur cette arme. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de donner un coup de fusil à pompe complètement chargé à un adversaire. Pour ces raisons, le Charge Shotgun appartient à cette liste à un certain titre.

#5 – Fusil d’assaut à rafale (raretés épiques et légendaires)

Comme le fusil à pompe Charge, le fusil d’assaut Burst de Fortnite a parcouru un long chemin depuis les premiers jours du chapitre 1. À l’époque, c’était une arme que les joueurs ne portaient que s’il n’y avait pas d’autres options. Epic Games a depuis ajouté les versions Epic et Legendary – communément appelées Aug – qui frappent comme un camion mack entre de bonnes mains.

Bien que le nombre de balles qu’il tire par rafale ait diminué il y a quelques saisons, c’est toujours une arme qui inflige beaucoup de dégâts en peu de temps. Le fusil d’assaut Burst contraste également avec le fusil d’assaut régulier beaucoup plus populaire et efficace. Si vous éliminez le PNJ Slone, une version Mythique est disponible, mais nous évaluons strictement les raretés non-Mythiques dans cette liste. Les versions Epic et Legendary valent sans aucun doute la peine d’être ajoutées à votre arsenal.

#4 – Fusil d’assaut (raretés épiques et légendaires)

Le fusil d’assaut est une arme qu’Epic Games ne retirera probablement jamais de la réserve de butin de Fortnite. C’est fiable à la rigueur, et les raretés épiques et légendaires sont peut-être les armes les plus percutantes à porter. Les deux variantes infligent de lourds dégâts de loin et de près.

Il n’y a pas grand-chose de plus à dire puisque tous ceux qui ont joué à Fortnite savent qu’un fusil d’assaut est peut-être la partie la plus intégrante de votre inventaire. N’hésitez pas à porter un fusil d’assaut, surtout s’il est épique ou légendaire.

#3 – Minigun latéral

Trouvé uniquement dans le Sideways, ce Minigun d’un autre monde est une version mise à jour de l’arme Fortnite classique. Sa cadence de tir et ses dégâts sont intimidants ; il serait sage d’aborder prudemment un combat avec un adversaire à l’aide du minigun latéral. Il se décline en cinq raretés ; Peu commun, rare, épique, légendaire et mythique.

Même la version la plus légère détruit rapidement les structures avec 133 DPS. La version Mythic renforce un énorme 168 DPS et sa mécanique de surchauffe ne dure pas aussi longtemps. Il peut être difficile à trouver, principalement parce que vous ne pouvez obtenir le minigun latéral qu’à partir de l’emplacement qu’il représente. Quoi qu’il en soit, c’est gratifiant à utiliser et ennuyeux à contrer. Vous pouvez également améliorer la rareté de votre minigun latéral en utilisant des pièces de monstre cubique du côté.

#2 – Pistolet à rail

Peut-être l’arme la plus polarisante de l’histoire récente de Fortnite est revenue pour une deuxième saison consécutive. Le Rail Gun – introduit au chapitre 2 – Saison 7 – est un fusil à rayon vraiment sinistre qui porte de mauvaises intentions. Développé par l’Ordre Imaginé, le Rail Gun inflige des dégâts importants directement à un adversaire, y compris à travers au moins un mur entièrement construit. L’arme est devenue un sujet de controverse la saison dernière, en particulier sur la scène compétitive.

Epic a finalement retiré le Rail Gun des modes compétitifs dans un souci d’équité. Cependant, les guerriers du match public peuvent toujours mettre la main sur ce matériel dominant. Le temps de rechargement peut certes poser problème, mais le Rail Gun comble ses petits défauts avec entre 85 et 94 DPS, selon la rareté. Conservez cette arme pour la vie si vous parvenez à en saisir une dans les différents coffres IO sur la carte.

#1 – Fusil à pompe

Peu d’armes à chaque saison peuvent usurper le classique Pump Shotgun. C’est une référence pour les joueurs de tous niveaux et récompense la précision, contrairement à presque toutes les autres armes. Alors que les versions de rareté inférieure laissent beaucoup à désirer, un fusil à pompe épique ou légendaire est le genou de l’abeille. Epic Games a ressuscité le Charge Shotgun et a ramené la variante Lever Action, mais les deux sont pâles en comparaison.

Les fusils de chasse sont la force motrice de Fortnite ; il n’est pas facile de trouver le succès et les éliminations sans un. Pour ces raisons, le Pump Shotgun reprend sa place au sommet du trône malgré les versions Common, Uncommon et Rare manquant dans le département des dégâts. Cela vous montre à quel point les pompes épiques et légendaires sont bonnes dans Fortnite Battle Royale.