Fortnite : les meilleurs spots d’atterrissage du chapitre 2

Fortnite Chapter 2 – Season 8 avance à un rythme rapide. Les cubes bougent, et on ne sait pas ce qui pourrait arriver ensuite. Néanmoins, la dernière saison de Fortnite est objectivement l’une des meilleures à ce jour. L’extension de la carte par Epic et l’inclusion de plus d’options de butin et de points de chute ont été une bouffée d’air frais.

Bien que les changements semblent minimes, la carte de la saison 8 possède plus de butin que jamais. Naturellement, certains emplacements ont bénéficié d’une augmentation significative de leur offre, tandis que d’autres sont restés inchangés. Nous avons eu la chance de découvrir toute la carte et de sélectionner les meilleurs endroits pour atterrir.

Plage des croyants

Le coup d’envoi de la liste est Believer Beach, anciennement connu sous le nom de Sweaty Sands. Cet aliment de base du chapitre 2 reste l’un des endroits les plus conviviaux pour le butin, les lieux de pêche, la mobilité et les matériaux. Believer Beach abrite 35 apparitions potentielles de poitrine et 16 apparitions possibles de points de pêche. Cela ne devrait pas surprendre, compte tenu de la popularité de cet endroit.

Il y a une raison pour laquelle la moitié du hall des matchs publics ou d’arène atterrit à Believer Beach. Vous devrez sans aucun doute combattre des tas d’adversaires, mais il y a suffisamment de butin pour vous aider à vaincre tout le monde. Dans l’ensemble, vous ne trouverez pas beaucoup d’autres spots avec autant que Believer Beach. Cependant, les joueurs doivent décider si le butin vaut le risque.

Prés brumeux

Misty Meadows figure sur la liste des meilleurs emplacements depuis que Fortnite est passé au chapitre 2. Comme Believer Beach, Misty est un point de chute mémorable au cours des dernières années. Il contient deux grandes zones reliées par un pont avec de nombreux coffres de chaque côté. Les joueurs atterrissant ici profiteront de 28 coffres possibles dans les limites de l’emplacement.

Ceux-ci sont répartis sur plusieurs maisons d’apparence similaire et à d’autres endroits. Misty Meadows offre également des lignes de vue pour éliminer les adversaires et des endroits pour se cacher et surprendre des ennemis sans méfiance. C’est un point d’intérêt fiable sur lequel atterrir, et il n’est généralement pas aussi populaire que les autres.

Quais sales

Le prochain sur la liste est Dirty Docks – un autre point de chute exceptionnel du chapitre 2. C’est l’un des meilleurs emplacements au cours des dernières saisons et est encore plus généreux dans la saison 8. Situé sur la côte est, Dirty Docks abrite 26 coffres, mais la dernière mise à jour en a ajouté 12 autres non loin. L’un des ovnis s’est écrasé sur la plage à côté de Dirty, il y a donc encore plus d’options de butin autour de la soucoupe abattue.

Compte tenu de son emplacement côtier, les joueurs trouveront jusqu’à 13 lieux de pêche, qui contiennent de tout, des floppers et des poissons boucliers aux armes épiques et légendaires. Dirty Docks est peut-être le moins populaire des trois endroits de cette liste, alors assurez-vous de le marquer et d’utiliser ses cadeaux en route vers l’inévitable Victory Royale.

Forteresse furtive

Stealthy Stronghold est un nouvel arrivant sur la liste des meilleurs spots d’atterrissage. L’ancien terrain de jeu de Predator n’est techniquement plus un emplacement nommé sur la carte, mais il a été un trésor de butin pendant deux saisons consécutives. L’Ordre Imaginé a établi sa résidence à Stealthy Stronghold et a incité les joueurs à atterrir ici.

Stealthy possède plus de 22 spawns de poitrine et 18 spots de pêche. Ceux-là seuls devraient vous procurer un inventaire exceptionnel avant que le premier Storm Circle ne commence à se fermer. Les gardes IO étaient également assez amicaux pour laisser trois coffres de ravitaillement dans leur quartier général. Les coffres de ravitaillement contiennent généralement des Rail Guns, des Recon Scanners et des objets de guérison, alors ne dormez pas sur Stealthy comme l’un des points de chute les plus fiables.

Kami Split (plat détruit, chaise et canoë sur le lac)

Peut-être le meilleur endroit pour atterrir dans le chapitre 2 – Saison 8 combine trois points de repère différents en une expérience abondante. Nommé d’après le joueur professionnel de Fortnite Kami, le Kami Split comprend le plat détruit, la chaise et le canoë du lac. L’itinéraire traditionnel s’étend plus au nord et au sud, mais cette petite région a tout pour plaire.

Près de 35 coffres, un coffre de ravitaillement et environ sept lieux de pêche habitent la zone située immédiatement à l’ouest de Dirty Docks. C’est une zone importante mais facilement traversable par un solo, un duo, un trio ou une équipe. Le Slip Stream récemment ajouté facilite grandement la navigation sur le site, tout comme le Launch Pad situé dans Destroyed Dish. Kami Split vaut la peine d’essayer si vous n’avez jamais suivi le chemin du butin.

