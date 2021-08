Fortnite : les meilleurs spots d’atterrissage – Saison 7

Dans Fortnite, comme tous les jeux de bataille royale, vous pouvez parfois gagner ou perdre en fonction de l’endroit où vous atterrissez pour commencer un match. Les meilleurs spots d’atterrissage peuvent être pensés en des termes différents selon le joueur. Tomber dans un feu nourri réduira vos chances de survie, mais vous pourriez sortir en tant que seul survivant chargé de butin. Atterrir dans un endroit plus calme, loin de la trajectoire du Battle Bus, peut permettre un début paisible, mais cela vous donnera-t-il un inventaire optimal pour arriver à la fin ? Dans ce guide, nous vous guiderons à travers tous les meilleurs sites d’atterrissage de Fortnite Chapter 2, Season 7. Assurez-vous de vérifier chaque saison à mesure que la carte change et nous mettons régulièrement à jour cet article avec de nouveaux emplacements favorables émergents.

Piles torrides

Steamy Stacks est l’emplacement de coin le plus facile à sortir rapidement.

Steamy Stacks est une baisse fiable depuis le lancement du chapitre 2. Cela n’a pas beaucoup changé au cours de ces sept saisons, mais cela en fait simplement un point d’atterrissage fiable à chaque nouvelle saison de Fortnite. Nous aimons Steamy Stacks pour son butin abondant, sa station de mise à niveau des armes et surtout ses piles titulaires, que vous pouvez parcourir rapidement du coin nord-est de la carte. Que vous voyagiez par pile ou par l’OVNI omniprésent situé dans le parking, vous quitterez Steamy Stacks avec un inventaire complet et une escapade rapide. C’est le seul endroit où vous pouvez vous rendre, piller, puis utiliser ses caractéristiques naturelles pour retomber dans une nouvelle zone.

Lac Canoë

Lake Canoe est un début tranquille pour les pêcheurs en herbe.

Ce lieu pittoresque contient beaucoup de butin dans un petit espace. Avec un bâtiment principal et quelques hangars entourant le petit lac, ce point d’atterrissage a déjà beaucoup de butin à ouvrir dans les coffres, mais si vous n’êtes pas satisfait, il a aussi des tonnes de spots de pêche et de cannes à pêche, ce qui devrait se traduire en plein boucliers et de grandes armes. En plus de cela, il n’est pas nommé sur la carte, donc il n’y a généralement pas trop de monde à moins que le bus de combat ne passe juste dessus. Il y a toujours des bateaux à proximité et le lac se jette dans la rivière qui vous emmènera vers le sud au besoin.

Complexe ringard

Corny Complex est l’endroit le plus fréquenté de cette liste, mais il offre également les plus grandes récompenses.

Cette terre agricole centrale semble renaître à chaque saison, mais c’est un pilier de l’activité des joueurs car elle abrite actuellement le docteur Slone et plusieurs hommes de main d’IO. Sortir Slone vous donnera son Mythic Pulse Rifle, une arme unique qui est toujours recherchée, mais les joueurs astucieux sont connus pour laisser les autres faire ce travail difficile pour eux, puis se précipiter et saisir le fusil surpuissant pour eux-mêmes. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi toujours un OVNI dans la grange ainsi que de nombreux coffres IO offrant les armes spéciales de la saison 7. Étant donné à quel point il est centralisé sur la carte, vous êtes également pratiquement assuré d’attraper plusieurs premiers cercles avant d’être finalement repoussé par la tempête.

Le coin des chats

Catty Corner cache une abondance d’objets fourragers dans son cadre industriel.

Alors que Catty Corner a beaucoup d’armes, d’articles de santé et même un tableau de primes pour gagner des lingots d’or bonus, il est préférable de l’utiliser à d’autres fins : des objets de recherche de nourriture. Vous ne le sauriez pas de l’extérieur car le local se compose d’un petit atelier d’usinage et d’une station-service et de rien d’autre, mais à l’intérieur de la remorque et d’une petite cabane à collations se trouvent de nombreuses boîtes d’articles fourragers tels que des champignons, des pommes, des bananes et noix de coco. Le contenu de ces boîtes est aléatoire, mais ils sont toujours d’une grande aide pour relever vos défis d’étape saisonniers pour manger chacun de ces articles.

Camp de la morue

Camp Cod a le meilleur rapport butin/paix et calme.

Peut-être l’emplacement le plus sous-estimé de toute la carte de la saison 7, Camp Cod renonce à une distance optimale en début de partie par rapport au centre au profit de tonnes de butin dans une zone généralement totalement vacante. Vous quitterez Camp Cod avec tout ce dont vous avez besoin, y compris une voiture ou un OVNI, et vous ne verrez probablement jamais personne d’autre y tomber. Nous l’avons négligé nous-mêmes jusqu’à ce que la saison 6 présente un PNJ et nous aide à apprécier la région pour son butin et sa tranquillité. Assurez-vous simplement de saisir l’un de ces véhicules, car la plupart des tours verront Camp Cod atterrir en dehors du premier cercle.

Durrr Burger

Durrr Burger propose du butin, des objets fourrés, un OVNI et se trouve à proximité d’autres excellents endroits.

Les vétérans de Fortnite peuvent remarquer un thème dans cette histoire, qui révèle le favoritisme pour les endroits avec des ovnis. C’est parce que les navires sont toujours assez OP même après deux nerfs cette saison. Même si vous n’allez pas les utiliser de manière offensive, les ovnis sont un excellent moyen relativement silencieux de se déplacer rapidement à travers l’île. Avant de partir, assurez-vous de charger du bois à l’extérieur, où les grandes palettes maximiseront rapidement votre inventaire pour les constructions de fin de partie. Faites juste attention aux œufs extraterrestres dans le sous-sol. Vous n’êtes pas le seul à aller au restaurant pour une bouchée rapide.

Plat des bois profonds

Stealthy Stronghold a perdu son nom mais a gagné un meilleur butin dans la saison 7.

Vous ne pouvez pas vous tromper en atterrissant dans l’une des stations de parabole de la saison 7, car elles contiennent toutes utilement un tapis de saut et plusieurs coffres IO – sans parler de leurs berlines super rapides. Mais de tous les centres de commandement satellite gérés par l’IO cette saison, nous apprécions le plus Deep Woods Dish car il est beaucoup négligé. Anciennement Stealthy Stronghold, ce lieu n’est plus nommé sur la carte, donc les gens l’oublient plus souvent qu’ils ne le devraient. Cela vous laisse dans une excellente position pour saisir un scanner de reconnaissance, un fusil à impulsion et peut-être un Inflate-A-Bull avant de vous relancer au centre.

Écloserie de houx

Holly Hatchery a l’air ridicule, mais ce quartier résidentiel offre quelques éléments uniques.

Holly Hedges a toujours été l’une de nos gouttes préférées, et bien que sa récente cure de jouvence “Hatchery” soit extrême, nous ne pouvons toujours pas résister à nous y rendre en premier dans de nombreux tours. Les nanites extraterrestres donnent au lieu un gameplay amusant à faible gravité qui peut être maîtrisé à votre avantage, et bien que l’espace soit patrouillé par des extraterrestres hostiles “intrus”, ils ne sont pas trop difficiles à abattre et laissent toujours tomber un Kymera Ray Gun, qui est un fusil à énergie polyvalent qui tire un faisceau continu de “rayons” sur les ennemis proches et lointains. Abattez les extraterrestres, prenez une voiture et, si vous jouez avec une équipe, partez en fusil de chasse, tirant des rayons sur des ennemis sans méfiance sur la route.

De gauche à droite : Holly Hatchery, Durrr Burger, Deep Woods Dish, Corny Complex, Camp Cod, Catty Corner, Lake Canoe, Steamy Stacks

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.