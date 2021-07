Fortnite : les teasers de LeBron James ont commencé

in

LeBron James est en route pour Fortnite Battle Royale.

L’arrivée du roi est imminente et le monde entier est prévenu. La semaine dernière, de nombreux leakers notables au sein de la scène Fortnite ont confirmé qu’Epic Games se préparait à révéler enfin la caractérisation dans le jeu du quadruple champion de la NBA. LeBron James rejoindra d’autres athlètes mondialement reconnus tels que les stars du football Harry Kane et Neymar Jr dans la série ICON exclusive de Fortnite.

Impliquer les créateurs de contenu populaires

pic.twitter.com/0kkOldSTGt – SypherPK (@SypherPK) 9 juillet 2021

Epic Games a officiellement lancé sa campagne marketing pour susciter l’intérêt et l’intrigue. Le propre roi du contenu de Fortnite – Ali « SypherPK » Hassan – a reçu une couronne promotionnelle pour honorer l’arrivée de LeBron James. De plus, Epic a inclus une carte qui indique ce qui suit :

« Le 14 juillet, la boutique d’objets Fortnite sera reprise par une icône pas comme les autres. D’ici là, n’hésitez pas à vous considérer comme le roi par intérim de Fortnite. (Tant que la couronne s’adapte).

Les fans de Fortnite ont désormais la date de sortie officielle du 14 juillet à marquer sur leur calendrier. La superstar du basket-ball rejoindra la série ICON et l’impressionnante distribution de personnages de Fortnite à cette date. Le champion du monde de Fortnite Kyle « Bugha » Giersdorf a reçu le même colis.

Voici une image de la box VIA @bugha’s instagram pic.twitter.com/EWE8mPLPMt – iFireMonkey (@iFireMonkey) 9 juillet 2021

Il s’est rendu sur Instagram avec le hashtag #thekinghasarrivé en prévision de cette sortie tant attendue. Le roi lui-même n’a pas encore reconnu sa prochaine présence à Fortnite, mais on peut s’attendre à quelque chose dans les prochains jours. Ce sera une semaine passionnante pour LeBron, compte tenu de son nouveau film, Space Jam: A New Legacy sortira en salles et sur HBO Max le vendredi 16 juillet prochain. Nous veillerons à surveiller de près les fuites avant la sortie du skin de LeBron James. le 14 juillet. D’ici là, rendez-vous sur Believer Beach dans le jeu pour découvrir d’autres teasers d’Epic.

