Fortnite : les tours inclinées pourraient-elles revenir dans le chapitre 2 de la saison 8 ?

in

Aujourd’hui, des rumeurs sur la scène de Fortnite Battle Royale pointent vers le retour possible d’un point d’intérêt (POI) bien-aimé du chapitre 1.

Tilted Towers est un endroit que les gens associent instantanément à Fortnite, qu’ils aient ou non déjà joué au jeu. C’est sans aucun doute le point de chute le plus tristement célèbre de l’histoire du jeu en quatre ans. Le chaos qui attendait les joueurs dans Tilted Towers a aidé à transporter Fortnite vers la terre promise.

Malheureusement, Tilted Towers n’a pas retrouvé son apparence d’origine depuis que Fortnite est passé au chapitre 2. Bien que les joueurs aient obtenu Salty Towers dans le chapitre 2 – Saison 5, c’était simplement une allumette à ce que la plupart des joueurs veulent désespérément voir. Cependant, un récent article de blog d’Epic Games présente des tours inclinées indubitables dans le chapitre 2 – Saison 8. La question ultime est; le lieu emblématique pourrait-il revenir cette saison ?

Tours inclinées présentées dans un récent article de blog

Epic a publié un article de blog plus tôt dans la journée, informant les joueurs de Fortnite que le mode de jeu Late Game préféré des fans reviendrait le 5 octobre. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le coin inférieur droit représente une indubitable tours inclinées. On peut identifier la Tour de l’Horloge et quelques bâtiments environnants. Naturellement, des grondements ont commencé dans la communauté Fortnite. Certains joueurs pensent qu’il s’agit d’une autre itération du point d’intérêt OG.

Comme mentionné précédemment, nous n’avons pas vu d’emplacement de style Tilted Towers depuis le chapitre 2 – Saison 5 avec Salty Towers, une combinaison de Salty Springs et de Titled Towers. Les joueurs ont immédiatement afflué vers ce point de chute pour une explosion du passé. Salty Towers est devenu Boney Burbs dans le chapitre 2 – Saison 6 et nous n’avons rien vu de semblable depuis.

Une capture d’écran n’est pas grand-chose, mais il est au moins plausible qu’une version de Tilted puisse revenir cette saison. Avec le nombre de cubes colorés sur la carte, on ne sait pas ce qui pourrait changer sur la carte de la saison 8. La plupart espèrent qu’Epic présentera un autre POI populaire comme un clin d’œil aux jours de gloire de Fortnite.

Nous devrons finalement attendre et voir ce que Epic nous réserve alors que la saison 8 se poursuit.

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite : les tours inclinées pourraient-elles revenir dans le chapitre 2 de la saison 8 ? est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.