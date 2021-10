Fortnite Maker Epic Games fait face à une nouvelle règle de congé

Image : Jeux épiques

Epic Games, créateur de la bataille royale massivement populaire et lucrative Fortnite, a décidé de mettre fin à une politique populaire consistant à autoriser le personnel un vendredi sur deux plus tôt cette semaine. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, qu’une source a corroboré pour Kotaku, cette décision a mis en colère le personnel qui a été pris au dépourvu par le renversement soudain.

L’alternance des vendredis libres permettait au personnel de récupérer et, dans certains cas, compensait les heures supplémentaires d’autres jours. Un rapport de 2018 de Polygon affirmait que les employés d’Epic Game travaillant sur Fortnite, un jeu régulièrement mis à jour, devaient parfois craquer pour pousser le contenu jusqu’à la ligne d’arrivée. Bien qu’un congé adéquat puisse rendre le modèle de jeu de service au travail un peu plus équitable, un e-mail interne obtenu par Bloomberg a noté que la politique du vendredi chez Epic n’était pas utilisée de la même manière par le personnel.

« En ce moment, nous voyons beaucoup de vendredis libres pour un travail approfondi, et beaucoup de gens qui doivent travailler le vendredi de toute façon », a écrit le directeur de l’exploitation Daniel Vogel à propos de la politique dans un e-mail adressé au personnel. « Cela signifiait que de nombreuses personnes ne bénéficiaient pas de cette politique de la même manière. »

Un porte-parole d’Epic Games a déclaré à Kotaku lors d’un appel téléphonique que la société remplacerait les vendredis en alternance par une nouvelle politique interdisant les réunions de travail tous les vendredis, décrivant ces jours davantage comme un temps «non structuré» pour faire le travail existant à l’avenir. Le porte-parole a également déclaré que la politique d’alternance des vendredis était toujours censée être temporaire et qu’Epic Games fermait déjà quatre semaines par an en plus des jours de congé personnels du personnel.

Cependant, selon un sondage auprès de 581 employés obtenu par Bloomberg, la politique actuelle d’alternance des vendredis libres avait plus de 90 % d’approbation, avec presque le même pourcentage d’employés souhaitant maintenir la politique.

Les entreprises de l’industrie du jeu vidéo, et en dehors de celle-ci, sont actuellement aux prises avec des demandes d’options de travail plus flexibles alors que la pandémie de covid-19 se rapproche de son deuxième anniversaire. Alors que certaines entreprises ont précipité les employés au bureau, d’autres ont prolongé le travail à distance, ont continué à offrir des horaires flexibles ou, dans certains cas, ont complètement raccourci la semaine de travail.

La décision d’Epic Games de revenir à une semaine de travail cohérente de cinq jours intervient un mois après que le développeur indépendant de Bugsnax Young Horses a annoncé qu’il passerait à une semaine de travail permanente de quatre jours. Peu de temps après, le fabricant des Gardiens de la Galaxie, Eidos Montréal, a annoncé qu’il ferait de même. Les employés du studio d’environ 500 personnes verraient leurs heures d’horloge réduites à 32, tandis que leur salaire resterait le même.

Alors que de nombreux développeurs ont dû retarder leurs jeux au cours des deux dernières années, Bloomberg rapporte qu’un employé d’Epic a critiqué la décision de l’entreprise à la lumière du fait que Fortnite a continué à fournir des mises à jour deux fois par mois. Plus tôt cette année, le PDG d’Epic, Tim Sweeny, a déclaré lors de son procès avec Apple que la société avait réalisé un chiffre d’affaires brut de 5,1 milliards de dollars l’année dernière.

Reportage supplémentaire par Jeremy Winslow.