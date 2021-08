Fortnite: Meilleur événement Friendzy – Tout ce que vous devez savoir

Découvrez comment vous pouvez participer à l’événement Best Friendzy Fortnite pour gagner des prix gratuits comme une emote, un emballage de pioche et plus encore.

Epic Games a annoncé l’événement Fortnite “Best Friendzy” où les joueurs peuvent gagner des récompenses gratuites dans le jeu. L’événement demande aux joueurs de faire la queue pour des matchs avec un ami après s’être inscrits à l’événement. Les joueurs gagneront des points en fonction d’un système défini. Rejoignez ESTNN car nous fournissons aux lecteurs toutes les informations dont ils auront besoin pour se qualifier pour Best Friendzy et gagner les divers objets du jeu à gagner.

Quel est le meilleur événement Friendzy ?

Attrapez un ami et gagnez des récompenses gratuites dans le jeu en jouant ensemble dans Best Friendzy, à partir de maintenant jusqu’au 12 septembre 2021 ! Plus de détails ici : https://t.co/HXocEkg0TO pic.twitter.com/16PTxaiVYI – Fortnite (@FortniteGame) 31 août 2021

L’événement Best Friendzy récompense les joueurs de Fortnite pour avoir fait la queue dans des matchs et gagné des points avec leurs amis. Les participants gagneront des points en fonction d’un système prédéfini mis en évidence dans le billet de blog d’Epic. Par exemple, les joueurs ajoutent des points à leur total toutes les dix minutes passées en mode Battle Royale.

Ceux-ci vont vers un score global, qui dicte les récompenses cosmétiques disponibles. Les participants qui gagnent 50 points sur la base du système de notation ci-dessous recevront tous les prix.

Meilleur système de points Friendzy

Toutes les 10 minutes jouées ensemble dans Battle Royale = 1 point Toutes les 10 minutes jouées ensemble dans Creative = 1 point (maximum de 6 points par jour) Bonus : pendant votre bonus quotidien de 60 minutes sélectionné, vous recevrez un bonus 3X pour votre temps passé à jouer Fortnite (c’est-à-dire toutes les 10 minutes jouées ensemble = 3 points).

Meilleures récompenses Friendzy

Émoticône de poignée de main de l’espace extra-atmosphérique = 3 points Invasion Remix Track = 10 points Life’s a Beach Wrap = 20 points Aquari-Axe Pioche = 50 points

Comment s’inscrire

Ceux qui souhaitent participer doivent se rendre sur le site Web de Best Friendzy. Une fois là-bas, vous devrez vous connecter à votre compte Epic Games pour vous inscrire. Vous pouvez gagner des points bonus en définissant une période de temps pendant laquelle vous jouez le plus à Fortnite. Pendant cette heure, vous profiterez de 3 fois plus de points pour votre total. Le site Web de Best Friendzy propose une section FAQ qui devrait couvrir toutes les questions que vous pourriez avoir.

L’événement Best Friendzy est maintenant en direct dans le jeu, alors assurez-vous de vous inscrire et de commencer à jouer pour accumuler ces points. N’oubliez pas que l’événement a commencé aujourd’hui et durera jusqu’au 12 septembre. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message avec des détails supplémentaires.

Image en vedette : Jeux épiques

La publication Fortnite: Best Friendzy Event – Tout ce que vous devez savoir est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.