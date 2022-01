Fortnite: Meilleurs points d’atterrissage du chapitre 3 de la saison 1

La carte Fortnite Chapter 3, Season 1 abrite des dizaines de nouveaux points de repère et PNJ, et apporte un tout nouveau pool de butin comprenant des armes et des objets de guérison jamais vus auparavant. Apprendre la configuration du terrain et savoir où entrer dans la mêlée est l’une des parties les plus importantes de toute bataille royale, et cela reste vrai sur la nouvelle carte Fortnite. Après des dizaines d’heures, voici nos choix pour les meilleurs spots d’atterrissage dans Fortnite Chapter 3, Season 1.

Fortnite : les meilleurs spots d’atterrissage pour le chapitre 3

Bosquet gras

Venez pour les tacos, restez pour le butin.

Ce centre de restauration rapide est entouré de plusieurs résidences, ce qui nous rappelle Retail Row, mais ses maisons plus denses s’apparentent à Holly Hedges. Mettez tout cela ensemble et vous avez un endroit riche en butin sans avoir besoin de marcher très loin pour tout ramasser. Nous vous recommandons de vous rendre directement à la station-service pour ses coffres et une voiture garée (probablement avec des pneus tout-terrain aussi). Ou, vous pouvez essayer le restaurant de tacos, dans lequel vous trouverez de nombreuses armes et produits alimentaires au sous-sol. Puis pillez toutes les résidences à proximité comme le Grinch.

Bobines rocheuses

Si la tempête ne bougeait pas, vous pourriez peut-être voir un film.

Le ciné-parc est de retour pour le chapitre 3, mais apparemment sous une nouvelle direction compte tenu de son nom révisé. À Rocky Reels, vous trouverez toujours un écran de projection géant chargé de butin dans sa cage d’escalier cachée, mais autour de la zone ouverte en dessous, vous trouverez une tonne d’objets de guérison à l’intérieur des glacières. Souvent, ces glacières sont pleines de Chug Splash, ce qui fait de l’atterrissage à cet endroit le moyen le plus rapide d’obtenir des boucliers à 100 dans le jeu. Vous pouvez également explorer les cabanes à collations à proximité pour un nombre absurdement élevé de coffres de munitions – si nombreux, en fait, que cela peut ressembler à un insecte.

Circuit automobile de Chonker

Démarrez vos moteurs!

Le Chonker’s Speedway comprend l’incontournable piste de course en terre battue, et il vous tient toujours prêt pour une escapade rapide grâce à la flotte de Whiplashes pré-chargés avec des pneus tout-terrain. Cela en fait un point d’atterrissage judicieux pour les joueurs indécis du monde Fortnite. Alors que ses deux bâtiments centraux de chaque côté de la ligne de départ ont beaucoup de butin à parcourir, les voitures permettent une escapade facile si vous réalisez à mi-chemin de votre descente que la chute est trop épicée à votre goût.

Camp Câlin

Bien sûr, ils l’appellent Camp Cuddle, mais les ennemis se soucient rarement de l’embrasser.

Chaque île de Fortnite a besoin d’un lac assez grand, et pour le chapitre 3, il se trouve au Camp Cuddle. Cet endroit a plusieurs PNJ à proximité les uns des autres, ce qui signifie que vous pouvez acheter un butin spécial ou entreprendre des quêtes qui rapportent de l’or en un éclair. Si vous n’êtes pas du genre à faire du shopping sur son île centrale avec la tour de guet comme on le voit ci-dessus, vous pouvez explorer les nombreuses cabanes en bois de la région, avec de nombreux objets de recherche et beaucoup de butin pour une équipe complète. L’eau et les tyroliennes permettent une sortie rapide une fois que le Storm se referme également.

Son endormi

Sleepy Sound est ironiquement assez vivant.

Le point d’atterrissage préféré des fans du chapitre 3 jusqu’à présent est Sleepy Sound. Cette communauté de navigation de plaisance au bord de la rivière propose de nombreux bâtiments serrés côte à côte, ce qui vous permet de commencer facilement à une extrémité et de le nettoyer pièce par pièce au fur et à mesure que vous parcourez la région. La combinaison de plusieurs bateaux, d’une station-service et du restaurant Sticks, tous présents, complète l’attrait tout-en-un de Sleepy Sound. Il a quelque chose pour tous les types de joueurs, tant que vous êtes prêt pour un combat dès le départ.

Clairon du jour

Écoutez attentivement et vous pouvez entendre les demandes de photos de Spider-Man.

Il n’y a peut-être jamais eu d’endroit avec autant de butin par pièce que dans le gratte-ciel central du Daily Bugle. Les multiples étages offrent des tonnes de coffres, de butin au sol et de boîtes de munitions, d’une manière qui rappelle plus PUBG: Battlegrounds que tout ce que Fortnite a fait auparavant. Entouré de tyroliennes et de toiles gonflables de Spider-Man à l’extérieur pour plus de plaisir, le seul inconvénient est que c’est un lieu d’atterrissage si populaire. Comme Sleepy Sound, vous n’aurez probablement jamais la place pour vous, mais si vous survivez à l’assaut initial, vous vous débrouillerez mieux ici que partout ailleurs.

