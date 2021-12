Fortnite Miles Morales et Green Goblin Skins taquinés sur la carte du chapitre 3

Epic a attendu le lancement de son grand Fortnite Chapter 3 pour enfin donner aux fans le skin Spider-Man qu’ils attendaient depuis des années, mais il semble que le développeur-éditeur se prépare déjà à présenter encore plus de personnages de Spider-Verse cette saison. Dans un article de blog officiel, Epic a promis que plus d’alliés et d’ennemis feraient leurs débuts dans Fortnite Chapter 3, Season 1. Pendant ce temps, certains actifs du jeu peuvent déjà nous dire exactement à qui s’attendre.

« Attention aux nouveaux Spideys (ainsi qu’à quelques amis et ennemis) qui arriveront dans la boutique d’objets cette saison ! » a déclaré Epic dans son blog d’introduction au chapitre 3. Il est assez facile d’essayer de deviner qui cela pourrait signifier – après tout, l’accord pluriannuel d’Epic avec Marvel garantit en quelque sorte que la plupart, sinon la totalité, des personnages principaux de la marque viendront éventuellement à Fortnite. Mais les taquineries dans le jeu semblent indiquer quelques-uns des plus grands personnages que les fans de Spider-Man pourraient espérer, y compris Miles Morales et l’ennemi juré de Spidey, Green Goblin.

Sur la carte Fortnite Chapter 3, vous pouvez visiter The Daily Bugle, le siège de la société de presse dans la version Marvel de New York. Sur certains bureaux du bâtiment, vous trouverez des photos (peut-être prises par Peter Parker ?) -page de nouvelles.

Aucune image n’est très haute résolution, compte tenu du type d’actifs qu’elles sont, mais elles ne se sentent pas non plus irréfléchies. Ils semblent délibérément placés pour que les fans les trouvent, en particulier dans un jeu où rien n’est fait par accident et où tout se prépare pour une future révélation. Un thème populaire dans l’économie du jeu de Fortnite consiste à vendre un personnage dans la passe de combat, puis à vendre un personnage étroitement lié dans la boutique d’objets. Nous l’avons vu récemment avec des cas tels que Superman et Wonder Woman, ainsi que Rick et Morty.

Ce serait tout droit sorti du livre de jeu d’Epic de donner aux fans Peter Parker dans un seul paquet, puis de suspendre Miles Morales dans la boutique pour un achat supplémentaire. Ils ne sont cependant pas les seuls skins Marvel à s’attendre cette saison. Nous savons également des dataminers que Spidey-flame Mary Jane sera un prochain PNJ du chapitre 3, saison 1.

Bien sûr, dès que nous en saurons plus sur ces futurs crossovers (et autres), nous le couvrirons ici tout de suite. En attendant, soyez enthousiasmés par les prochains skins Gears of War.

