“Fortnite” mis sur liste noire des appareils Apple selon le PDG d’Epic Games

Quiconque espère que Fortnite reviendra bientôt sur les appareils iOS voudra peut-être s’asseoir, car il semble que le phénomène de la bataille royale soit désormais « blacklisté » sur l’App Store. Du moins, jusqu’à ce que la bataille juridique entre Epic Games et Apple aboutisse à une conclusion significative.

L’année dernière, les deux sociétés se sont battues lorsqu’Epic Games a publié une mise à jour de Fortnite qui permettait aux joueurs d’éviter d’utiliser l’App Store pour les achats dans le jeu. Naturellement, Apple n’était pas content de cela et a supprimé le compte développeur d’Epic sur l’App Store. Epic a poursuivi en justice en réponse; Apple a ensuite déposé une contre-poursuite, aboutissant à une décision où les deux sociétés ont perdu. À la suite de tout cela, Apple a refusé de rétablir le compte développeur d’Epic sur l’App Store. Naturellement, Tim Sweeny, PDG d’Epic Games, n’est pas content de cela.

“Apple a menti”, a déclaré Sweeny sur Twitter. « Apple a passé un an à dire au monde, au tribunal et à la presse qu’ils ‘accueilleraient le retour d’Epic sur l’App Store s’ils acceptaient de jouer selon les mêmes règles que tout le monde.’ Epic a accepté, et maintenant Apple a renoncé à un autre abus de son pouvoir de monopole sur un milliard d’utilisateurs.

Sweeny a ensuite publié un e-mail de l’avocat d’Apple, Mark A. Perry.

Tard hier soir, Apple a informé Epic que Fortnite sera mis sur liste noire de l’écosystème Apple jusqu’à l’épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui pourrait durer jusqu’à 5 ans. pic.twitter.com/QCD7wogJef – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 septembre 2021

« À la lumière de ces déclarations et d’autres depuis la décision du tribunal, associées à la conduite trompeuse d’Epic dans le passé, Apple a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir le compte du programme de développement d’Epic pour le moment », a déclaré Perry. “En outre, Apple n’examinera aucune autre demande de réintégration jusqu’à ce que le jugement du tribunal de district devienne définitif et sans appel.”

Selon Sweeny, régler ce gâchis pourrait prendre jusqu’à cinq ans. Alors oui, Fortnite ne sera probablement pas de retour sur les appareils iOS avant longtemps.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

