Fortnite ne reviendra pas sur iOS avant peut-être cinq ans en raison d’un processus d’appel

Les récents développements dans l’affaire Epic Games contre Apple indiquent que Fortnite pourrait ne pas revenir sur iOS avant cinq ans.

Les fans de Fortnite Battle Royale attendaient avec impatience son retour sur la plateforme iOS. Malheureusement, le développeur du jeu, Epic Games, s’est engagé dans une bataille juridique brutale avec Apple Inc. La procédure découle de la tentative d’Epic de contourner les options de paiement injustes d’Apple. Plus d’un an s’est écoulé depuis le début de l’affaire, et malgré une conclusion initiale, Epic a choisi de ne pas accepter la décision.

Apple décide de mettre Fortnite sur liste noire

Epic a fait appel du résultat, mais le PDG et fondateur Tim Sweeney a déclaré que son entreprise respecterait les règles d’Apple dans l’intervalle. Il semblait qu’il y avait une lueur d’espoir pour les joueurs d’iOS Fortnite, mais des tweets récents de Sweeney indiquent qu’Apple a mis Epic Games sur liste noire de leur plate-forme en attendant l’appel.

Tard hier soir, Apple a informé Epic que Fortnite sera mis sur liste noire de l’écosystème Apple jusqu’à l’épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui pourrait durer jusqu’à 5 ans. pic.twitter.com/QCD7wogJef – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 septembre 2021

Le PDG d’Epic s’est rendu sur Twitter plus tôt dans la journée avec une mise à jour concernant la position de son entreprise auprès d’Apple. Il a écrit:

“Apple a menti. Apple a passé un an à dire au monde, au tribunal et à la presse qu’ils ‘accueilleraient le retour d’Epic sur l’App Store s’ils acceptaient de jouer selon les mêmes règles que tout le monde’. Epic a accepté, et maintenant Apple a renoncé à un autre abus de son pouvoir de monopole sur un milliard d’utilisateurs.”

L’activité récente de Sweeney sur Twitter a indiqué la réintégration d’Epic sur iOS. Malheureusement, Apple a choisi de « mettre sur liste noire » Epic Games jusqu’à la fin du processus d’appel. Cela pourrait signifier l’absence de Fortnite de l’App Store jusqu’à cinq ans.

“Tard hier soir, Apple a informé Epic que Fortnite serait mis sur liste noire de l’écosystème Apple jusqu’à l’épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui pourrait durer jusqu’à 5 ans”, a poursuivi Sweeney.

Sweeney a inclus un e-mail de l’équipe juridique d’Apple indiquant que le géant de la technologie ne rétablira pas le compte de développeur d’Epic pour diverses raisons.

Ce n’est pas la nouvelle que les fans de Fortnite espéraient entendre, compte tenu des progrès positifs réalisés depuis la décision du procès. Epic Games a payé 6 millions de dollars américains à Apple et a supprimé l’option de paiement tiers – la fonctionnalité qui a déclenché le procès – de Fortnite sur iOS.

Sweeney remet en question la décision de mise sur liste noire d’Apple

Apple a toujours affirmé qu’il s’attendait à gagner, et Apple connaît le système de paiement d’Epic depuis 2020. Le seul changement depuis le 10 septembre, date à laquelle Apple a proposé pour la dernière fois d’accueillir Fortnite, est qu’Epic a fait appel de la décision et a fait des “déclarations”. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 septembre 2021

Le PDG d’Epic Games a poursuivi sa tirade sur Twitter concernant la liste noire d’Apple :

“Pourquoi Apple a-t-il rompu sa promesse de permettre à Fortnite de revenir sous ses règles ? Apple cite trois raisons : 1) ils ont gagné, 2) des “déclarations épiques depuis la décision du tribunal” et 3) la façon dont nous avons lancé les paiements directs en 2020.”

Il a poursuivi: “Apple a toujours prétendu qu’ils s’attendaient à gagner, et Apple connaît le système de paiement d’Epic depuis 2020. Le seul changement depuis le 10 septembre, date à laquelle Apple a proposé pour la dernière fois d’accueillir Fortnite, est qu’Epic a fait appel de la décision et a fait des” déclarations ” .”

Sweeney estime que la décision d’Apple de bloquer Epic Games sur la base de déclarations depuis la décision du tribunal ne correspond pas à ce qu’ils ont dit.

Fortnite ne devrait pas être mis sur liste noire pour avoir contesté un accord contenant des conditions jugées illégales par le tribunal et qu’Apple impose à tous les développeurs comme conditions d’accès à iOS. Nous nous battrons. La nécessité d’une action réglementaire et législative est plus claire que jamais. pic.twitter.com/3oEhppg2AS – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 septembre 2021

Le PDG d’Epic Games a complété sa diatribe sur Twitter, déclarant que Fortnite ne devrait pas être restreint et qu’ils se battront dans le processus d’appel.

“Fortnite ne devrait pas être mis sur liste noire pour avoir contesté un accord contenant des conditions jugées illégales par le tribunal et qu’Apple impose à tous les développeurs comme conditions d’accès à iOS. Nous nous battrons. La nécessité d’une action réglementaire et législative est plus claire que jamais. “

La situation ne s’est guère améliorée depuis que le juge a statué principalement en faveur d’Apple. Sweeney a déjà déclaré qu’Epic ne chercherait pas à rétablir Fortnite sur iOS tant qu’Apple n’aurait pas rendu possible les options de paiement tiers. Il a ensuite décidé de respecter les règles d’Apple, mais Apple a eu le dernier mot. Maintenant, il est probable que les deux se soient retrouvés dans une impasse, ce qui signifie que Fortnite continuera d’attendre sur la touche jusqu’à nouvel ordre.

Image en vedette : Jeux épiques