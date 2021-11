Fortnite nominé pour le meilleur support communautaire et le meilleur jeu en cours

Les Game Awards 2021 ont nominé Fortnite dans deux catégories pour les festivités de cette année.

Depuis 2017, Fortnite est une force dominante sur la scène des jeux. Des millions de personnes dans le monde jouent au jeu chaque année et Epic Games a fait du bon travail pour le maintenir à flot. Fortnite génère des milliards de revenus chaque année, ce qui témoigne de sa pérennité dans l’espace de jeu.

Indépendamment de l’opinion consensuelle, Fortnite mérite d’être reconnu pour ce qu’il a pu maintenir année après année. En conséquence, le titre populaire Battle Royale a reçu des nominations pour le « meilleur jeu en cours » et le « meilleur support communautaire » aux Game Awards 2021.

Meilleur jeu en cours

Les 5 nominés pour le meilleur jeu en cours aux #TheGameAwards : Apex Legends

Call of Duty : zone de guerre

FINAL FANTASY XIV Online

Fortnite

Genshin Impact Votez maintenant : https://t.co/YvEVxwicjG Découvrez le gagnant EN DIRECT le jeudi 9 décembre. pic.twitter.com/7Jq0gXN1XN – Les Game Awards (@thegameawards) 16 novembre 2021

Tout d’abord, Fortnite est dans la conversation pour le meilleur jeu en cours. Le jeu a été nominé dans cette catégorie l’année dernière mais a perdu contre No Man’s Sky. Il se dresse contre Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Final Fantasy XIV Online et Genshin Impact pour le prix. Deux des quatre adversaires de Fortnite – Apex Legends et Call of Duty: Warzone – appartiennent au même sous-genre Battle Royale. En tant que jeu continu, Fortnite se démarque de manière significative.

Chaque saison propose de nouvelles armes, fonctionnalités, emplacements et skins portables. Epic Games a également fait un excellent travail avec ses collaborations récentes, qui incluent Resident Evil, Naruto Shippuden, LeBron James et bien d’autres. Ce sera une catégorie difficile à conquérir, compte tenu de la récente montée en popularité d’Apex et de Warzone. Cependant, la présence de Fortnite sur la liste témoigne de ce que le jeu a accompli au cours des quatre dernières années.

Meilleur soutien communautaire

La deuxième et dernière nomination que Fortnite a reçue est pour la catégorie Meilleur support communautaire. Fortnite s’est disputé ce prix l’année dernière mais a finalement perdu contre Fall Guys. Ce sera un défi de taille pour vaincre les adversaires Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV et No Man’s Sky. Apex, en particulier, a connu une résurgence massive en 2021, et Respawn a soutenu la communauté à chaque étape du processus. Néanmoins, Epic Games a considérablement amélioré le travail avec la communauté en 2021, en particulier sur la scène compétitive.

Aucune nomination Esports pour la deuxième année

Fortnite n’a reçu de nomination pour aucune catégorie esports cette année. En tant que jeu compétitif, Fortnite est resté entièrement en ligne pendant la pandémie de COVID-19. Une multitude de Fortnite Champion Series (FNCS), DreamHack et des tournois tiers ont occupé toute la scène depuis début 2020. Pour ces raisons, le jeu est resté une force silencieuse dans l’esport, ce qui a probablement contribué à son manque de nomination.

D’autres titres tels que Call of Duty et League of Legends ont découvert comment organiser des tournois LAN. Fortnite reviendra à un environnement hors ligne plus tard ce mois-ci pour la première fois depuis le début de la pandémie, alors soyez à l’affût de certains événements importants et, espérons-le, d’une sorte de résurgence de l’esport en 2022.

Fortnite a reçu une nomination de moins que l’année dernière, mais il reste un titre populaire quatre ans après sa création. N’oubliez pas de visiter le site Web des Game Awards pour voter pour les 30 catégories. Tous les gagnants seront annoncés le 9 décembre 2021 sur Twitch.