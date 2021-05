Fortnite: Notes de mise à jour v14.40 – Nouveau jeu de tir exotique, The Dub Vaulted et plus

Le quatrième patch de Fortnite Chapter – Saison 6 est arrivé. ESTNN décompose les changements fondamentaux de cette mise à jour.

Epic Games a déployé le patch v16.40 après une brève interruption tôt ce matin. Parmi les changements intrigants se trouvait une nouvelle arme exotique qui a remplacé The Dub dans le pool de butin de la saison 6. Les développeurs se sont mis en mouvement la semaine prochaine pour l’événement #WildWeeks de Fortnite, mettant l’accent sur une dynamique de jeu unique. Le premier cas a mis en évidence le feu, et la pêche pourrait être la suivante. Passons aux notes et voyons ce qui est différent dans cette mise à jour.

🔒 Dans le cadre de cette mise à jour, nous allons sauter le fusil à pompe exotique The Dub – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 10 mai 2021

Nouveau pistolet Exotic Six Shooter

Le patch 16.40 a introduit une toute nouvelle arme exotique, achetable uniquement auprès d’un personnage non-joueur (PNJ) sur la carte. Epic a ramené le Six Shooter après un long séjour dans le coffre-fort. Elle n’avait pas refait surface depuis la saison X et est maintenant devenue la dernière arme exotique de la saison 6. Epic a créé cette rareté dans le chapitre 2 – Saison 5 avec des armes comme Chug Canon et Shadow Tracker. Reportez-vous à notre guide pour savoir où trouver le pistolet Exotic Six Shooter.

Le Dub Vaulted

Cette mise à jour a vu The Dub quitter le pool de butin de la saison 6, ce qui signifie que le PNJ factice ne vendra plus d’arme exotique. Cette arme a fait ses débuts dans la saison 5 et est restée pendant la transition de la saison 6. Les joueurs compétitifs sont heureux de voir The Dub partir. Il sera beaucoup plus difficile pour les équipes de prendre de la hauteur sans investir leur matériel.

Nouveau point d’intérêt (POI) – Isla Nublada

Pour la première fois depuis longtemps, Epic Games a introduit un nouvel emplacement à Fortnite. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un POI principal, les joueurs peuvent localiser Isla Nublada au sud de Flush Factory, comme indiqué ci-dessus. Il n’a pas grand-chose à offrir en dehors d’un fusil d’assaut légendaire gratuit. Cependant, pour l’acquérir, vous devez éliminer Orelia, un nouveau PNJ qui apparaît à cet endroit. Vous pouvez également débloquer le style Gold Anniversary Lara Croft en atterrissant ici. Reportez-vous à notre guide pour en savoir plus!

Augmentation du nombre d’apparitions de coffres de bunker

– Le pourcentage d’apparition min / max des coffres de bunker a été amélioré de 60% à 80%! – Le combo Shockwave + Car a été corrigé! – HYPEX (@HYPEX) 11 mai 2021

Fortnite leaker HYPEX a révélé que le nombre d’apparitions de Bunker Chest avait été augmenté de 60% à 80%. Cela signifie que les joueurs Fortnite devraient trouver ces coffres nouvellement mis en œuvre plus fréquemment. Plusieurs d’entre eux apparaissent sur la carte mais peuvent être quelque peu difficiles à localiser.

Corrections de bogues

Voici tous les bogues résolus par Epic dans cette mise à jour selon leur tableau Trello:

Général

Problèmes visuels sur Toon Meowscles et tenues de style similaire sur certaines plates-formes. Impossible de créer des groupes au niveau du système entre PS5 et PS4 lorsque vous jouez à Fortnite. La couleur du tracé de la pioche Harmonic Axes ne correspond pas toujours au style sélectionné.

Bataille royale

Atterrissage à un endroit différent de celui prévu. Un appui long sur le bouton d’inventaire sélectionne le premier objet à fabriquer. La quête “Hunt Wildlife” ne suit pas correctement la progression.

Créatif

HUD affichant un coût de mémoire incorrect avant de placer l’appareil ou la galerie. Construire pas correctement édité lors de la construction / édition rapide dans les fonctionnalités Creative Prop-O-Matic ne fonctionne pas correctement. La liste des “îles récentes” n’est pas mise à jour. De petites cases blanches apparaissent sur le pouce du consommable

Mobile

Les joueurs ne peuvent pas modifier les paramètres de leur manette personnalisée lorsqu’ils jouent à la Nintendo Switch en mode ancré

Cela couvre tous les changements critiques du patch v16.40. Il y a beaucoup à explorer, alors assurez-vous de mettre à jour votre jeu Fortnite et de découvrir la dernière mise à jour!

