Fortnite: Notes de mise à jour v16.20 – Mods de véhicules hors route, Lobbies créatifs à 50 joueurs, corrections de bugs et plus

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la dernière mise à jour de Fortnite.

Deux semaines retirées du patch v16.10, Epic Games a testé et déployé un suivi. Le patch Fortnite v16.20 marque la deuxième mise à jour du jeu depuis l’arrivée du chapitre 2 – Saison 6 en mars. Cette saison «Primal» a ajouté des fonctionnalités et des armes uniques que les joueurs peuvent apprendre, mais le plaisir ne s’arrête pas là. Le patch v16.20 poursuit une tendance de mises à jour cohérentes dont la taille et le contenu varient. Jetons un coup d’œil à ce qu’Epic Games a suscité dans le dernier patch.

La route est ce que vous en faites. La mise à jour v16.20 est prévue pour le 13 avril. Les temps d’arrêt commenceront à env. 2 h HE (06 h 00 UTC). (1/3) pic.twitter.com/OiOootxbVQ – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 12 avril 2021

Nouveaux mods de roue de véhicule

Des fuites dans le chapitre 2 – Saison 5 ont révélé les plans d’Epic pour introduire des mods de véhicule. Les changements de roue dans le patch v16.20 pourraient en être les premiers stades. Les pneus tout-terrain sont les seuls modèles de véhicules disponibles qui sont apparus dans le dernier patch, rendant les voitures beaucoup plus efficaces sur les principales routes pavées. Les joueurs peuvent récupérer les pneus tout-terrain et occuper un emplacement d’inventaire. Lancer le véhicule mod sur une voiture ou un camion leur donne de nouveaux pneus.

Matchmaking créatif à 50 joueurs

Les joueurs créatifs demandent plus d’options de matchmaking, apparemment depuis la nuit des temps. Epic a obligé la saison dernière et a offert aux joueurs la possibilité de créer des lobbies privés avec 50 participants. La mise à jour 16.20 a poussé cette idée encore plus loin. Désormais, les joueurs peuvent faire la queue dans des matchs créatifs avec 49 autres joueurs. Cela signifie que la pratique de Zone Wars est plus efficace et que les occasionnels peuvent profiter d’une partie de chasse aux accessoires amusante et plus robuste.

Recycleur mythique

Nouveau Boss Recycler! pic.twitter.com/zNLE4zT3wl – HYPEX (@HYPEX) 13 avril 2021

Le Spire Assassin situé à l’emplacement «The Spire» transporte désormais un Mythic Recycler. Il a remplacé l’ancien fusil à pompe mythique primitif du PNJ. La nouvelle variante Recycler ne fait pas beaucoup plus de dégâts que sa rareté épique.

Nouveau PNJ – Bougie d’allumage à Catty Corner

Sparkplug est le 17e PNJ et elle apparaîtra à Catty Corner, rappelez-vous qu’elle vend 8 pièces mécaniques et qu’elle peut améliorer! – HYPEX (@HYPEX) 13 avril 2021

Les joueurs trouveront un nouveau personnage non-joueur (PNJ), Catty Corner. Le skin familier de Sparkplug parcourt désormais la zone en vendant des pièces mécaniques et en proposant des améliorations d’armes. Catty est instantanément un endroit plus important pour déposer en fonction de ce changement.

Fuite de skins et d’émotes à venir

Ce sont tous des skins et des emotes qui ont obtenu une image de la boutique d’objets mise à jour dans cette mise à jour! pic.twitter.com/cCF1QvKYRb – ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) 13 avril 2021

Le patch v16.20 a révélé de nombreux produits cosmétiques nouveaux et de retour qui devraient bientôt arriver dans Fortnite. Les skins de retour notables incluent Marshmello, Harley Quinn, Bassassin. De nouveaux produits cosmétiques comme Princess Fishstick et Grimes sont à l’horizon. ShiinaBR a fourni une image représentant tous les produits cosmétiques qui ont fui, que vous pouvez voir ci-dessus.

Corrections de bogues

Voici toutes les corrections de bogues implémentées dans le patch v16.20:

Général

Code Green Wrap ne s’affiche pas correctement. Correction de la quête Battle Royale «Faites un tir à la tête avec un arc». Correction de la quête «Distance parcourue en nageant». Problèmes de playlist Arena. La visibilité de la tempête est claire lors de l’utilisation du mode Performance. Le personnage n ° 17 du livre de collection n’apparaît pas sur l’île. Slurpshrooms et Coconuts temporairement désactivés.

Créatif

Commencez avec le paramètre Créateur de pioche qui apparaît toujours avec une pioche. Les véhicules ne se déplacent pas correctement dans Creative.

Sauver le monde

La “Directive: Mission Alert 2!” la quête ne suit pas correctement les achèvements. La “Directive: Mission Alert 2!” la quête ne suit pas correctement les achèvements.

Mobile

Les cosmétiques dans le hall semblent flous sur Nintendo Switch. La résolution 3D se réinitialise même si le lecteur a enregistré les paramètres.

Cela couvre tout ce qui est nouveau dans le dernier patch de Fortnite. Si plus d’informations nous parviennent, nous mettrons à jour ce message rapidement!