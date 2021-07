Fortnite obtient le Bloodsport de la Suicide Squad

Fortnite ajoute Bloodsport de The Suicide Squad de James Gunn, ce qui signifie que la liste toujours croissante de super-héros et de super-vilains d’Epic s’agrandit bientôt d’un anti-héros. Annoncé pour la première fois par l’homme sous le masque menaçant lui-même, Idris Elba a déclaré s’attendre à plus de nouvelles le 29 juillet, y compris probablement une date de lancement.

Bloodsport est un nouveau personnage pour le DCEU, mais pas pour DC Comics, ayant fait ses débuts en 1987 dans un numéro de Superman. Plus de trois décennies plus tard, l’anti-héros fera ses débuts dans Fortnite, tout comme nous le ferons tous un jour – peut-être. Obtenez votre premier aperçu de Bloodsport dans Fortnite dans le bref teaser ci-dessous.

Bloodsport peut être vu en train d’utiliser une tyrolienne, d’abattre un ennemi et de tirer avec un lance-roquettes, ce qui peut sembler chaotique, mais pour The Suicide Squad, ce n’est probablement qu’un mercredi. La star de DC Comics est le deuxième membre de The Suicide Squad à venir à Fortnite après que Harley Quinn ait fait ses débuts en 2020 avec ses styles Suicide Squad et Birds of Prey, bien que Deathstroke ait également fait partie de certaines itérations de bandes dessinées au fil des ans, et lui aussi est à Fortnite ces jours-ci.

Bien que DC Comics n’ait pas eu sa propre saison sous les projecteurs comme Marvel l’a reçu l’été dernier avec la saison 4, de nombreux héros et méchants de DC sont déjà dans le jeu, notamment Batman, Catwoman, Beast Boy, Raven et Joker, entre autres. Certains personnages, tels que Batman et Harley Quinn, ont plusieurs styles différents tirés de différentes sources.

Si une récente enquête Epic en est une indication, les croisements de Fortnite ne font que commencer, car Epic a récemment interrogé ses joueurs sur les futures collaborations potentielles avec IP telles que The Last of Us, Dragon Ball Z, Breaking Bad et bien d’autres.

Pour en savoir plus sur Fortnite, ne manquez pas les artefacts extraterrestres de la semaine 8, les défis de la semaine 8 et les détails du pack d’équipage d’août.

