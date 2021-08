Fortnite obtient un événement sur les droits civils MLK, annonce Epic

Capture d’écran : Jeux épiques / Kotaku

Dans une tournure choquante et défiant la logique, Epic Games a installé un musée interactif des droits civiques de Martin Luther King, Jr. à Fortnite. Cela semble être un effort bien intentionné pour faire connaître l’héritage du Dr King et l’injustice raciale et je ne peux pas non plus penser à un pire endroit pour le déployer que la bataille royale métaverse d’Epic.

« Célébrez la vie et l’œuvre du lauréat du prix Nobel de la paix, le Dr Martin Luther King, Jr. dans une nouvelle expérience interactive présentée par TIME Studios », a annoncé la société aujourd’hui. “Développé par des membres de la communauté de Fortnite Creative, March Through Time plonge les joueurs dans l’intégralité du discours monumental du Dr King ” I Have A Dream ” et de l’histoire qui l’entoure. “

Voici, euh, la bande-annonce :

Le mode Marche dans le temps transporte les joueurs dans le Washington DC de 1963 pendant la marche du mouvement des droits civiques sur Washington. En plus d’un enregistrement du discours historique de King, le musée interactif proposera également des points de repère et des mini-jeux. “Ces activités font progresser les joueurs à travers l’expérience et donnent vie à des thèmes importants du discours du Dr King : nous avançons lorsque nous travaillons ensemble”, écrit Epic.

Compléter ces défis des droits civiques rapportera également aux joueurs du butin. Plus précisément, un “spray DC 63” qu’ils peuvent utiliser pour marquer des choses dans le jeu, entre les tirs. C’est… beaucoup.

S’il semble que je soupire un tas, c’est parce que l’hommage, aussi noble soit-il sur le papier, semble complètement déplacé dans un fabricant d’argent multijoueur le plus célèbre pour les croisements sous licence, qui vous permet de tout faire, de tuer Superman à balancer des sabres laser Star Wars.

D’une part, la simple portée de Fortnite en termes d’audience massive et de popularité pourrait faire du mode un outil éducatif très efficace. D’un autre côté, certaines personnes signalent déjà que les joueurs semblent sortir du mode avant même de le terminer.

“Je pense que Rick Sanchez et le xénomorphe d’Alien ont appris quelque chose aujourd’hui et qu’ils ont beaucoup à réfléchir”, a tweeté le critique de jeux vidéo Chris Franklin à côté d’une capture d’écran des deux personnages regardant le discours de King au Lincoln Memorial.

Franklin a également souligné que dès qu’il a abandonné l’expérience interactive, il a été accueilli par l’un des écrans de chargement aléatoire de Fortnite l’informant que “les tirs à la tête font des dégâts importants”. Bien que normal dans le contexte d’un jeu de tir en ligne, c’est extrêmement « pas génial » dans ce nouveau contexte. King a été tragiquement assassiné en 1968.

En plus de Time, Epic dit avoir collaboré avec le DuSable Museum of African American History et la succession de Martin Luther King, Jr., entre autres, pour créer le nouveau mode. Cela survient plus d’un an après le meurtre de George Floyd par la police en mai 2020, déclenchant une nouvelle vague de manifestations de Black Lives Matter. À l’époque, plusieurs sociétés de jeux se sont manifestées pour soutenir le mouvement. Epic n’a pas explicitement mentionné le mouvement lors de ses remarques sur le meurtre de Floyd à l’époque, mais a ensuite tenu une série de discussions sur la race dans le jeu appelée We The People.

Le nouveau musée survient également un an après que le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a comparé la lutte de son entreprise contre Apple sur les frais de l’App Store au mouvement des droits civiques.