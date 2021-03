Fortnite: où améliorer les armes dans la saison 6

ESTNN explique quels PNJ améliorent leurs armes dans Fortnite Chapter 2 – Season 6.

Les mises à niveau des armes sont devenues un point central de Fortnite Battle Royale du point de vue des matchs publics et compétitifs. Les chances d’un joueur de gagner un combat avec un fusil à pompe épique contre un fusil à pompe rare sont infiniment plus grandes. Pour cette raison et bien d’autres, il n’y a rien de plus précieux que de savoir comment et où améliorer les armes. Bien qu’il existe techniquement deux façons de mettre à niveau, nous ignorerons la méthode de fabrication car nous avons déjà compilé un guide sur son fonctionnement. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur l’utilisation de l’or via des personnages non joueurs (PNJ).

Comment améliorer les armes avec de l’or

L’or est l’une des rares ressources de Fortnite qui a été reportée de la saison 5 à la saison 6. Les joueurs peuvent gagner de l’or en accomplissant des quêtes, en éliminant d’autres joueurs et en détruisant des structures telles que des lits. Vos lingots d’or accumulés restent avec vous d’une partie à l’autre, il est donc crucial d’en être conscient. Cette forme de monnaie permet aux joueurs d’acheter et d’améliorer des armes et des objets. Regardons quelques PNJ critiques situés autour de la carte de la saison 6 qui amélioreront les armes contre de l’or.

Lisez aussi: Tous les emplacements des PNJ de la saison 6

Où trouver des PNJ offrant des améliorations

Seuls cinq personnages connus proposent actuellement des améliorations d’armes en échange d’or. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre au PNJ, lancer un dialogue et trouver la bonne option pour la mise à niveau. Voici une liste complète de ces personnages et où les trouver:

The Reaper – Crashed Cargo (à l’ouest de Sweaty Sands)

Jonesy – Parc agréable

Remède – Falaises escarpées

Bandolette – Flush Factory (sud-est de Slurpy Swamp)

Jules – Camp Cod (sud-est de Misty Meadows)

Dummy – Voitures compactes (à l’ouest de Dirty Docks)

Lisez aussi: Fortnite Season 6: Toutes les combinaisons d’artisanat expliquées

Ce sont les PNJ que vous voudrez visiter pour une mise à niveau d’arme pratique. D’autres opportunités peuvent survenir à mesure que l’Epic commence à déployer des mises à jour. Si la saison dernière est un indicateur, nous devrions voir plus de personnages apparaître sur la carte sur la ligne. Voici un rappel rapide de la quantité d’or dont les PNJ ont besoin pour se mettre à niveau:

Commun à peu commun – 50 lingots d’or

Peu commun à rare – 150 lingots d’or

Rare à Epic – 250 lingots d’or

Épique à légendaire – 350 lingots d’or

Empiler les barres d’un match à l’autre est une stratégie intelligente sur laquelle s’appuyer cette saison, compte tenu de l’incertitude entourant certaines nouvelles armes. Trouver un seul fusil à pompe ou fusil d’assaut peu commun augmente vos chances de remporter la Victory Royale grâce à l’option de mise à niveau. Il serait sage de mémoriser ces apparitions de PNJ afin de pouvoir dominer.

Le message Fortnite: Où améliorer les armes dans la saison 6 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.