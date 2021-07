Fortnite: Où interagir avec une radio CB dans la saison 7

ESTNN vous guide tout au long de la quête Interact with a CB Radio semaine cinq dans Fortnite Battle Royale.

Le dernier groupe de quêtes légendaires de Fortnite Chapter 2 – Season 7 est arrivé, et l’un d’eux charge les joueurs de trouver des radios CB. Un défi similaire est apparu à la fin de la saison 6, mais celui-ci est beaucoup plus facile. Il suffit aux joueurs d’interagir avec l’une des multiples radios CB, et la réalisation du défi rapporte 45 000 points d’expérience (XP). Rejoignez ESTNN alors que nous explorons la dernière quête légendaire.

Où trouver des radios CB et comment relever le défi

Les joueurs commençant leur quête de la semaine cinq devraient trouver leur chemin vers Believer Beach. Une fois que vous avez touché le sol, vous trouverez plusieurs configurations de radio CB dans la zone. Terminer la quête est simple, marchez jusqu’à la table radio CB, maintenez votre bouton d’interaction enfoncé et le tour est joué. Ce défi est peut-être le plus facile que vous endurerez dans votre aventure Chapitre 2 – Saison 7. Une fois terminé, vous serez plus riche de 45 000 XP et en bonne voie vers les styles de skin exclusifs Battle Pass disponibles cette saison.

Epic Games a publié hier un correctif, qui a introduit un Mythic Ray Gun dans le mélange et les Alien Nanites à la longue rumeur. N’oubliez pas de vous référer à ces articles pour plus d’informations. Restez avec nous tout au long de la saison pour les dernières nouveautés de Fortnite Battle Royale.

