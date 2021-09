Fortnite: Où placer les panneaux d’avertissement – Quête de la saison 7 de la semaine 14

in

Fortnite entre dans la dernière semaine de la saison 7, et vous devrez placer des panneaux d’avertissement cette semaine afin de terminer l’une des dernières quêtes légendaires de la saison. Il y a quelques endroits où vous pouvez le faire, et nous vous montrerons chacun d’eux afin que vous puissiez décider quel itinéraire vous convient le mieux. Ce défi sera mis en ligne le mercredi 8 septembre à 7 h 00 PT / 10 h 00 HE.

Fortnite : où placer les panneaux d’avertissement

Il y a trois villes dans lesquelles vous pouvez placer des panneaux d’avertissement, et chaque ville offre plusieurs endroits pour que vous puissiez effectuer la tâche. Étant donné que vous devez placer quatre panneaux d’avertissement au total, vous pouvez relever ce défi en ne visitant qu’un seul endroit si vous êtes vraiment efficace. Nous vous montrerons quand même tous les spots, juste au cas où cela prendrait plusieurs essais ou que vous deviez le réserver dans une région simplement pour survivre au tour.

Commençons dans Prés brumeux. Il y a trois signes avec lesquels vous pouvez interagir à cet endroit. Vous pouvez les trouver :

Juste à côté de la route du nord près du café Devant l’épicerie au bout de la même route À l’extérieur de l’aire de pique-nique couverte à côté de la tour de l’horlogePanneaux d’avertissement à Misty Meadows

Si vos voyages vous amènent plutôt à Quais sales, vous pouvez également y trouver quatre signes. Recherchez les signes avant-coureurs :

À l’extérieur du bâtiment central en briques au toit denteléÀ l’extérieur à l’angle nord-est de l’entrepôt d’argent À l’extérieur à l’angle sud-ouest (opposé) du même entrepôt d’argent Sur le trottoir près des grandes grues orange Panneaux d’avertissement dans les quais sales

Si aucun des lieux ne vous convient, vous pouvez trouver trois autres panneaux dans Parc Agréable. Placer des panneaux d’avertissement :

Sur le trottoir à côté de la maison blanche du nord-estSur le trottoir entre le belvédère central et la maison brune de l’estSur le trottoir en face de la maison blanche de l’ouest Panneaux d’avertissement à Pleasant Park

En termes narratifs, vous placerez ces panneaux pour avertir les habitants d’Apollo que quelque chose d’important est en train de se produire et qu’ils pourraient simplement être pris dans la zone de crash. Le plan final de Slone, Operation: Sky Fire, devrait livrer un dernier envoi explosif aux envahisseurs extraterrestres, et des endroits comme Misty Meadows, Dirty Docks et Pleasant Park pourraient être refaits à neuf dans la saison 8 de Fortnite.

N’oubliez pas de terminer la liste complète des défis de la semaine 14 avant le début de l’opération ce week-end. Ce sera votre dernière chance de gagner de l’XP de la saison 7.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.