Fortnite: Où trouver des bombes aérosol dans la saison 7

ESTNN vous guide dans la recherche de bombes aérosols pour terminer la quête de la deuxième semaine de la saison 7.

La deuxième semaine de Fortnite Chapter 2 – Season 7 est en cours Epic Games propose une multitude de nouveaux défis à relever pour les joueurs. L’une de ces tâches nécessite que les joueurs en localisent deux et récupèrent deux bombes aérosols dans l’un des nombreux entrepôts éparpillés dans le paysage actuel. Aujourd’hui, ESTNN guidera les joueurs dans la recherche des bombes aérosols et augmentera considérablement leurs points d’expérience.

Où trouver des bombes aérosols

Le site Web Fortnite.GG fournit aux joueurs une carte de tous les défis chaque saison. Reportez-vous à la carte ci-dessus pour connaître les emplacements des bombes aérosols pour le défi de la deuxième semaine. Comme vous pouvez le voir, il existe deux endroits fiables où les joueurs peuvent trouver des bombes aérosols. La quête est relativement facile si vous pouvez éviter le nombre de joueurs cherchant à atteindre le même objectif.

Voici un bref guide sur la façon d’aborder cette quête lors de l’atterrissage à Dirty Docks :

Visez l’entrepôt géant situé à l’extrême est de Dirty Docks Courez dans l’entrepôt, et il devrait y avoir deux bombes aérosols à l’intérieur Prenez les deux bombes aérosols pour recevoir votre paiement de points d’expérience (XP)

Pleasant Park est également une option comme indiqué ci-dessus sur la carte. Les bombes aérosols apparaissent dans les garages à cet endroit. Cependant, plus de joueurs atterrissent généralement à Pleasant Park, étant donné qu’il s’agit de l’un des points d’intérêt (POI) les plus populaires. Votre meilleur pari est de vous aventurer jusqu’à Dirty Docks et d’explorer l’entrepôt. En cas de succès, vous recevrez 30 000 XP, ce qui devrait vous aider à niveler votre Battle Pass de la saison 7.

