Fortnite: Où trouver des bouteilles de couleur de poisson Toona dans la saison 8

Apprenez où trouver toutes les bouteilles de couleur de poisson Toona dans la saison 8 de Fortnite.

Les bouteilles de couleur font fureur dans Fortnite Chapter 2 – Season 8. Epic Games a fait un excellent travail avec des objets progressivement personnalisables et déverrouillables dans chaque Battle Pass au cours des dernières saisons. Certains d’entre vous se souviendront peut-être du skin Maya du chapitre 2 – Saison 2, Umbrella du chapitre 2 – Saison 3 et même The Mandolorian du chapitre 2 – Saison 5. Ces trois voyages d’une saison ont permis aux joueurs de personnaliser leurs propres produits cosmétiques dans le jeu. .

Epic a peut-être brisé toutes les barrières précédentes dans le chapitre 2 – Saison 8. Le Battle Pass de cette saison comprend Toona Fish, une tenue de personnage de dessin animé Fishstick entièrement personnalisable. Toona Fish est un ajout extrêmement amusant à Fortnite et devrait donner aux joueurs de nombreuses incitations à déverrouiller. Cependant, ce ne sera pas facile. La personnalisation de l’exclusivité Battle Pass oblige les joueurs à trouver des bouteilles de couleur qui apparaissent sur toute la carte de la saison 8.

Aujourd’hui, ESTNN vous fournit tous les emplacements de bouteilles de couleur, dont vous aurez besoin pour modifier la palette de couleurs de votre poisson Toona.

Emplacements des bouteilles de couleur de poisson Toona

Le site Web Fortnite.GG est une ressource précieuse, et ils ont fourni une carte de tous les emplacements des bouteilles de couleur. Comme vous pouvez le voir, ces objets de collection sont partout. Vous aurez besoin des trois de chaque couleur pour pouvoir l’appliquer à votre peau de poisson Toona. Par exemple, si vous souhaitez déverrouiller Slurp Turquoise, vous devrez atterrir à Sludgy Swamp et y récupérer les trois bouteilles de couleur. Répétez le processus pour les 21 sur la carte, et vous pouvez choisir la palette Toona Fish que vous désirez.

Voici une liste complète des couleurs et où vous pouvez les trouver :

Knightly Crimson – Fort Crumpet Y-Labs Magenta – Misty Meadows Cuddly Pink – Steamy Stacks Ruby Red – Lockie’s Lighthouse Renegade Red – Boney Burbs Pumpkin Orange – The Orchard Midas Gold – Catty Corner Desert Sand – L’épave située à l’ouest de Pleasant Park Banana Yellow – Rainbow Rentals Leafy Green – Stealthy Stronghold Recruit Green – Weeping Woods Bridge Nom de code GRN – Corny Crops Ghoulish Green – Shanty Town Slurp Turquoise – Sludgy Swamp Diamond Blue – Gorgeous Gorge Frozen Blue – Coral Castle Crystalline Blue – L’épave située au sud de Dirty Docks Brite Purple – Retail Row Mezmerizing Violet – L’épave située au sud de Believer Beach Robotic Grey – Destroyed Dish Stone Grey – Mont F8

Il faudra sans aucun doute un temps décent pour collecter les 21 bouteilles, il serait donc sage de tracer l’itinéraire idéal. Commencer au phare de Lockie semble être le choix évident. Vous pouvez éliminer cinq couleurs dans cette zone générale avant de passer à la collection de couleurs suivante. Les possibilités sont infinies mais n’attendez pas car vous pourriez regretter la seule couleur que vous transmettrez dans une saison ultérieure de Fortnite.

N’oubliez pas de consulter notre Battle Pass Breakdown et d’autres contenus du chapitre 2 – Saison 8 au cours des prochains mois !

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Où trouver des bouteilles de couleur de poisson Toona dans la saison 8 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.