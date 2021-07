Fortnite : où trouver des nanites extraterrestres dans la saison 7

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur les nanites extraterrestres nouvellement introduits et où les trouver dans Fortnite Chapter 2 – Season 7.

Les nanites extraterrestres ont frappé l’île de Fortnite de manière significative. Introduit dans un récent correctif v17.10, Epic Games a finalement publié cet objet jetable dont la rumeur court avec l’aimable autorisation des êtres extraterrestres ci-dessus. C’était une sortie soudaine, mais la communauté a accueilli quelque chose de nouveau pour garder le chapitre 2 – Saison 7 frais et mouvementé. Vous vous demandez peut-être ce que sont les nanites extraterrestres et où les trouver. Aujourd’hui, ESTNN vous expliquera la fonction précise de ce nouvel élément et vous expliquera où les trouver.

Que sont les nanites extraterrestres ?

Les nanites extraterrestres réduisent la gravité de Fortnite Battle Royale à zéro lorsqu’ils sont jetés au sol. Les joueurs qui possèdent ces objets remarqueront une zone d’effet pré-mappée lorsqu’ils seront prêts à en lancer un. Une fois déployé, tous ceux qui entrent dans la zone d’apesanteur de l’Alien Nanite peuvent sauter, flotter et s’élancer dans les airs. Le biome extraterrestre permet également d’enchaîner des sauts pour se lancer directement dans les airs. Les nanites durent 30 secondes avant que la zone ne redevienne normale.

Les joueurs peuvent également utiliser Alien Nanites comme outil de fabrication, similaire à Nuts & Bolts dans cette saison ou Animal Bones and Mechanical Parts from Chapter 2 – Season 7. Plus précisément, vous pouvez combiner un Alien Nanite avec un fusil d’assaut pour faire un IO Guard. Fusil à impulsion. D’autres tels que le Rail Gun et le Ray Gun peuvent également être fabriqués avec des Nanites. Ces objets sont empilables jusqu’à deux dans un inventaire. Regardons les emplacements d’apparition des objets extraterrestres jetables les plus récents avec cette description à l’esprit.

Où trouver des nanites extraterrestres

Contrairement aux objets des dernières saisons, il n’est pas du tout difficile de trouver des nanites extraterrestres. En fait, vous pouvez les trouver dans pratiquement n’importe quelle zone sur la carte actuelle de la saison 7. L’objet anti-gravité/d’artisanat apparaît dans tous les coffres et en tant que butin au sol. Votre plus grande chance de sécuriser certains Nanites est d’atterrir à un point d’intérêt principal (POI) tel que Holly Hatchery, Misty Meadows ou Dirty Docks, d’ouvrir tous les coffres et de regarder par terre. Il y a de fortes chances que vous en trouviez au moins un, sinon plus.

Il existe actuellement des quêtes légendaires pour déployer deux nanites extraterrestres, et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour cocher cette case !

