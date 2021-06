Fortnite: où trouver des téléviseurs effrayants dans la saison 6

Découvrez comment accomplir la quête effrayante du plateau de télévision dans Fortnite Chapter 2 – Season 6.

Il reste quatre jours avant le chapitre 2 de Fortnite – Saison 7, où une invasion extraterrestre se produira et fera à nouveau des ravages. De nombreux joueurs du monde entier attendent avec impatience la nouvelle saison, mais il reste encore du travail à faire dans la saison 6. Il est probable qu’à moins que vous ne soyez un achèvement, il reste de nombreux points d’expérience (XP) sur la table. Epic Games a publié une autre série de quêtes à accomplir pour les joueurs avant le lancement de la saison 7 mardi. Aujourd’hui, ESTNN vous indiquera où trouver des téléviseurs effrayants pour accomplir la tâche la plus récente de Fortnite.

Où trouver des téléviseurs effrayants et comment les détruire

La quête oblige les joueurs à détruire cinq des sept « téléviseurs effrayants » répartis dans le paysage de la saison 6 en interagissant avec eux. Comme on le voit sur la carte ci-dessus, sept emplacements au total ont des téléviseurs. Voici les emplacements pour ceux qui pourraient ne pas être sûrs:

Au nord de Camp Cod sur la colline sous la station météo Au nord-ouest de Flush Factory À l’ouest de Lazy Lake Au nord-est de Holly Hedges À l’ouest de Fort Crumpet Au nord-est de Craggy Cliffs Au sud-ouest de Dirty Docks

Pour terminer le défi, vous devez casser cinq des sept téléviseurs. Une stratégie intelligente consiste à détruire la télévision à Camp Cod, à prendre une voiture ou un camion à Catty Corner, puis à s’occuper des télévisions près de Lazy Lake et de Dirty Docks. Cela prend en charge trois et le reste pourrait se mettre en place en fonction de l’endroit où le cercle d’orage tire.

Détruire les cinq téléviseurs rapporte 24K XP et vous rapprocherait beaucoup plus de l’un de ces styles de peau exclusifs pour Raz, Spire Assassin et Tarana. Soyez rapide, cependant, car une fois que le temps d’arrêt commence mardi, le Battle Pass Chapitre 2 – Saison 6 disparaît pour toujours.

