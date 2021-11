Fortnite: Où trouver Fort Crumpet dans la saison 8

Découvrez où vous pouvez trouver Fort Crumpet dans la saison 8 de Fortnite.

Fortnite Chapter 2 – Season 8 est bien avancé, et il y a beaucoup de points de repère nouveaux et de retour des saisons précédentes. Comprendre ces emplacements est devenu nécessaire à chaque mise à jour qui passe. La connaissance et la sensibilisation des cartes ont deux objectifs dans Fortnite ; naviguer dans le paysage pour gagner la Victory Royale et relever des défis pour des points d’expérience (XP).

Ce dernier est sans doute plus impératif dans la saison 8, car le Battle Pass offre certaines des meilleures incitations de mémoire récente. Un point de repère critique cette saison est Fort Crumpet, l’un des rares emplacements auxiliaires apparus pour la première fois dans le chapitre 2 – Saison 1 et est resté un incontournable depuis.

Aujourd’hui, ESTNN trace Fort Crumpet sur la carte mise à jour de la saison 8 pour vous aider à localiser les bouteilles de couleur de poisson Knightly Crimson Toona et vous montrer comment terminer l’une des quêtes «Wolf Pack» de Dire.

Où trouver Fort Crumpet

Fort Crumpet est situé au sud-ouest de Coral Castle et au nord-ouest de Believer Beach, à l’extrémité ouest de l’île. C’est un point de repère côtier, avec de l’eau sur la plupart des côtés et une base IO un peu plus à l’ouest pour le rendre plus attrayant comme point de chute. Cet emplacement comporte un maximum de six coffres et les joueurs peuvent l’utiliser pour accomplir quelques quêtes Battle Pass.

Sur cette note, les joueurs cherchant à débloquer tous les styles de skin Toona Fish doivent atterrir à Fort Crumpet pour collecter les couleurs Knightly Crimson. De plus, une quête de Dire – un PNJ qui erre dans la zone de Destroyed Dish – oblige les joueurs à émoter à Fort Crumpet, à la station météo ou à la station de Lockie.

Maintenant que vous savez où trouver Fort Crumpet, vous devez atteindre le niveau 200 pour récolter toutes les récompenses du Battel Pass, y compris les Super Styles de la saison 8 – Blue Rune, Purple Rune et Gold Rune. Nous ne manquerons pas de fournir plus de guides au fur et à mesure que Fortnite Chapter 2 – Season 8 se poursuivra.

Image en vedette : Jeux épiques

