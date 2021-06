Fortnite : où trouver le fusil à impulsion mythique de Slone dans la saison 7

ESTNN vous guide dans la recherche du fusil à impulsion du docteur Slone.

Fortnite Chapter 2 – Season 7 est officiellement lancé après plusieurs mois d’anticipation. Le chemin de la saison 6 à la saison 7 a conduit les joueurs du monde entier dans une invasion extraterrestre. Le paysage de Fortnite du point de vue de l’histoire continue de croître de manière inimaginable. Epic Games a introduit de nombreuses nouvelles mécaniques et armes cette saison. Le fusil à impulsion est l’un de ces ajouts, qui vient avec une variante mythique, porté par un personnage non-joueur (PNJ) agressif connu sous le nom de Docteur Slone. Aujourd’hui, ESTNN fournira un guide sur où et comment acquérir cette nouvelle arme.

Où trouver le fusil à impulsion mythique

Les joueurs de Fortnite à la recherche du Mythic Pulse Rifle devraient se concentrer sur Corny Complex, anciennement connu dans la saison 6 sous le nom de Colossal Crops. Une fois arrivé là-bas, faites attention à votre environnement. Un PNJ nommé Docteur Slone et son équipe de gardes IO appellent cet endroit chez eux et patrouillent la zone avec vengeance. Elle possède le Mythic Pulse Rifle, similaire au Stark Industry Rifle du chapitre 2 – Saison 4. Il arbore une cadence de tir lente lorsqu’il est dirigé vers le bas et que la hanche tire rapidement.

Comment acquérir le fusil à impulsion mythique

Comme le montre la vidéo ci-dessus de Perfect Score, vous devrez provoquer le docteur Slone pour qu’il prenne le fusil à impulsion mythique. Elle est difficile à éliminer, compte tenu de ses HP. Le docteur Slone peut également se cloner, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Cependant, une fois que vous avez isolé sa forme de personnage et l’avez éliminée, vous pouvez ajouter le fusil à impulsion à votre équipement. Cette nouvelle arme sur le thème des extraterrestres est l’un des meilleurs ajouts de la saison 7, alors protégez-la à tout prix et soyez précis. Il réapparaît à chaque match et suivre ce guide vous apportera les mêmes résultats.

Soyez prudent, cependant, car de nombreux joueurs ont probablement la même idée et souhaitent acquérir l’arme eux-mêmes. Une stratégie intelligente consiste à atterrir à la périphérie et à récupérer du butin avant d’attaquer le docteur Slone ou les autres ennemis atterrissant au milieu de la carte. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais une approche bien pensée donnera des résultats positifs le plus souvent.

