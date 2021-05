Découvrez où trouver Orelia et des informations sur le dernier emplacement Fortnite.

Le patch Fortnite v16.40 est la dernière mise à jour du chapitre 2 – Saison 6. Après un bref temps d’arrêt mardi, Epic Games a déployé un nouveau Exotic Six Shooter et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités. L’un d’entre eux se présentait sous la forme d’un point d’intérêt unique (POI) situé au sud de Flush Factory nommé Isla Nublada.

Bien que la référence possible à Jurassic Park mérite d’être notée, un tout nouveau personnage non-joueur (PNJ) – Orelia – appelle l’endroit à la maison. Elle a un peu d’histoire que les joueurs de Fortnite devraient considérer. Décrivons où exactement vous pouvez localiser Orelia et ce que la nouvelle île a à offrir.

Où trouver Orelia

Ceux qui cherchent à localiser Orelia doivent se référer à la carte mise à jour du Chapitre 2 – Saison 6 ci-dessus. Elle apparaît au nouveau POI mentionné précédemment, Isla Nublada. L’emplacement lui-même n’a rien de spécial en termes de butin. Il ne possède que deux coffres, mais Orelia a beaucoup plus à offrir. Elle garde un fusil d’assaut légendaire et attaquera celui qui le lui prendra. Cependant, les joueurs peuvent lui acheter l’arme contre 750 lingots d’or. Orelia porte également un fusil d’assaut mythique primitif, qu’elle laisse tomber une fois éliminée.

Peut-être la partie la plus attrayante d’Orelia et d’Isla Nublada est la possibilité de débloquer Gold Lara Croft. Le patch v16.40 a finalement rendu ce style de skin disponible, et nous avons récemment publié un guide sur la façon d’acquérir cette version de Tomb Raider. Orelia est le 50e PNJ unique à apparaître cette saison et est l’homologue féminin d’Oro, un skin apparu pour la première fois dans le chapitre 2 – Saison 2.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

Le message Fortnite: Où trouver Orelia dans la saison 6 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.