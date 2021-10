Fortnite: Où trouver Shipwreck Cove dans la saison 8

Apprenez où trouver Shipwreck Cove dans la saison 8 pour terminer les quêtes quotidiennes de cartes perforées.

Fortnite Chapter 2 – Season 8 présente de nombreux points d’intérêt (POI) et des points de repère plus mineurs qui méritent d’être compris. Pour Lazy Lake et Misty Meadows, il y a une Lazy Lake Island et Apres Ski pas trop loin. Bien que les emplacements mineurs offrent beaucoup moins en termes de butin et d’activité en début de partie, ils peuvent être utiles pour relever les défis et éviter les joueurs agressifs.

Shipwreck Cove est l’un des monuments les moins connus qui existent depuis le début du chapitre 2. Il offre des options de butin attrayantes et se trouve sous une montagne escarpée. Un défi quotidien a fait surface cette semaine et demande aux joueurs de visiter Shipwreck Cove. Aujourd’hui, nous allons vous expliquer où trouver ce repère pour vous aider à accomplir cette quête et gagner des points d’expérience (XP).

Emplacement de Shipwreck Cove

La carte ci-dessus montre l’emplacement précis de Shipwreck Cove. C’est un peu hors des sentiers battus et ce n’est pas un endroit où vous verriez généralement d’autres joueurs tomber régulièrement. Cependant, pour cette quête de cartes perforées, certains adversaires pourraient se frayer un chemin dans cette zone. Le défi est assez simple pour ne pas avoir à craindre d’être éliminé avant de toucher le sol.

Les points d’expérience sont nettement plus difficiles à obtenir cette saison, donc ces cartes perforées hebdomadaires et quotidiennes sont précieuses. Assurez-vous de terminer celui-ci et consultez également notre guide Ghostbusters Back Bling – où vous pouvez gagner près de 150 000 XP. Revenez pour plus de guides tout au long du reste de la saison 8!

Image en vedette : Jeux épiques

