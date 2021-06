Fortnite : où trouver toutes les armes exotiques de la saison 7

ESTNN fournit un guide complet des armes exotiques pour le chapitre 2 – Saison 7.

Fortnite Chapter 2 – Season 7 a marqué la 17e aventure consécutive à vivre pour les joueurs. Pour cette remise des gaz, une armée d’êtres extraterrestres a envahi le paysage emblématique de Fortnite, apportant avec eux de nouveaux emplacements, des ovnis pilotables et un arsenal d’armes futuristes. Alors que les nouvelles inclusions ont attiré l’attention de beaucoup, certains vestiges des saisons passées sont restés dans le jeu.

Le cas et le point sont des armes exotiques, qui ont fait leurs débuts dans le chapitre 2 – Saison 5 en tant que remplaçants mythiques. Epic Games a pris des armes et des objets existants tels que les Dualies et le fusil de sniper Bolt Action et a ajouté une touche excitante. De nombreux exotiques restent dans le jeu à ce jour, et aujourd’hui, nous décomposons où les joueurs peuvent trouver les objets et combien ils coûtent.

Tous les emplacements et coûts d’armes exotiques

Quatre armes exotiques et un objet restent dans le chapitre 2 – Saison 7. Les joueurs peuvent acheter chacune des quatre armes auprès de divers personnages non-joueurs (PNJ) autour de la carte avec des lingots d’or. Le seul objet exotique – le Chug Canon – ne peut plus être acheté auprès d’un PNJ. Au lieu de cela, les joueurs doivent détruire les lamas de ravitaillement pour en acquérir un. Merci à fortnite.gg, pour avoir donné accès à une carte interactive et facile à comprendre, comme indiqué ci-dessus.

Voici une liste de tous les exotiques de la saison 7 de Fortnite, où les acheter et combien ils coûtent :

Night Hawk – 400 pièces d’or – Vendu par Abstrakt dans Retail Row Storm Scout Sniper – 500 pièces d’or – Vendu par Riot sur Yellow Steel Bridge Shadow Tracker – 400 pièces d’or – Vendu par Maven chez Dinky Dish Marksman Six Shooter – 400 pièces d’or – Vendu par Guggimon chez Lockie’s Lighthouse Chug Canon – Contenu uniquement dans les lamas d’approvisionnement

Les armes exotiques appartiennent certainement au passé, mais il est agréable de voir qu’Epic Games les a conservées. Le Shadow Tracker est une arme complémentaire amusante qui envoie un ping aux joueurs ennemis lorsque les tirs se connectent. Chacune de ces armes possède ses propriétés uniques et, sur la base de certaines fuites récentes, d’autres exotiques pourraient être en route tout au long du chapitre 2 – Saison 7. Maintenant, vous avez une mine de connaissances sur toutes les armes exotiques actuelles cette saison.

