Fortnite: où trouver un plat détruit dans la saison 8

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le plat détruit dans Fortnite.

La dernière mise à jour de la carte de Fortnite dans le chapitre 2 – Saison 8 a dévoilé de nouveaux emplacements qui ont résisté à l’épreuve du temps et offrent d’innombrables avantages. L’un de ces points de repère est le plat détruit, qui se trouve dans l’hémisphère est de la carte. La plupart des guerriers de match publics choisissent d’atterrir aux principaux points d’intérêt (POI), tels que Lazy Lake ou Misty Meadows. Cependant, Destroyed Dish est un endroit à explorer.

Aujourd’hui, ESTNN vous montre précisément où vous pouvez trouver ce point de repère robuste et décrit certaines des récompenses qui attendent quiconque atterrit ici.

Où trouver un plat détruit

Pour les fans de Fortnite compétitifs, la zone Destroyed Dish est mieux connue sous le nom de Kami Split, du nom du champion FNCS de la saison 8. La plupart des joueurs de match publics le reconnaissent comme la zone robuste légèrement au sud-ouest de Dirty Docks. Vous pouvez voir l’emplacement marqué sur la carte ci-dessus, et c’est une zone assez importante. Destroyed Dish offre beaucoup de butin, des voitures IO et un Slipstream pour la mobilité. Nous avons récemment répertorié cette zone comme l’un des meilleurs endroits pour atterrir dans le chapitre 2 – Saison 8.

Parmi d’autres avantages, en plus du butin dans le jeu, vous pouvez trouver les bouteilles de couleur de poisson gris robotique Toona ici. Vous pouvez également utiliser Destroyed Dish pour trouver un scanner de reconnaissance, utiliser une rampe de lancement et modifier un véhicule. Ce sont toutes des quêtes proposées par plusieurs personnages non-joueurs (PNJ) autour de la carte. Il y en a beaucoup qui ne sont pas mentionnés ici, et Destroyed Dish peut vous fournir de nombreux chemins simples pour terminer des quêtes en échange d’XP.

Maintenant, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour trouver le plat détruit et voir tout ce qu’il a à offrir. Vous aurez envie d’explorer ce point de repère et d’autres comme Fort Crumpet, où vous pourrez accomplir d’autres quêtes pour XP !

