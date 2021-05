Fortnite: Pack d’agents doubles à revenir bientôt

Le pack Double Agent revient bientôt dans la boutique.

Fortnite Battle Royale est fier de diverses tenues de personnages dans le jeu qui diffèrent par la taille, la palette de couleurs et les propriétés réactives. Ce n’est un secret pour personne qu’Epic Games fait des millions de dollars sur les achats de la boutique d’objets, étant donné les options disponibles pour les joueurs via des ensembles, des lots et même le Battle Pass saisonnier. Un bundle particulier, appelé le Double Agent Pack, est arrivé pour la première fois dans la boutique d’objets en juillet 2020. Il est apparu pour la dernière fois dans Fortnite au moment de sa sortie. Certaines fuites récentes d’Epic Games eux-mêmes ont révélé que le Double Agent Pack devrait réapparaître bientôt.

Quand le pack Double Agent sera-t-il de retour?

Le Double Agent Pack devrait / pourrait revenir très bientôt, Epic l’a posté sur Instagram il y a 30 minutes et l’a supprimé juste après! pic.twitter.com/3tbr7lNeSk – HYPEX (@HYPEX) 8 mai 2021

Le compte Instagram d’Epic semble avoir posté prématurément que le Double Agent Pack reviendrait sur la base d’un tweet d’HYPEX. La publication Instagram maintenant supprimée avait une légende qui disait: «Caractères génériques silencieux du chaos, méfiez-vous de ces agents doubles! Le Pack Double Agent est de retour! » Le message est resté sur leur compte pendant un certain temps avant qu’Epic ne le supprime. Il n’y a pas de date de sortie particulière, mais les joueurs peuvent s’attendre à voir le pack dans les prochains jours.

Qu’est-ce que le Double Agent Pack?

Image via Epic Games.

Coûtant 2500 V-Bucks, cet ensemble comprenait 14 articles au total avec deux styles sélectionnables distincts. Le joueur a naturellement afflué vers le Double Agent Pack, qui a servi de reskin de plusieurs skins de personnages déjà établis. Epic Games a choisi les skins Chaos Agent, Hush et Wildcard, chacun avec un back bling. Tous les produits cosmétiques ont un style Shadow (noir) et Ghost (blanc) mélangé avec de l’or comme couleur secondaire.

Epic Games a publié un pack supplémentaire appelé «Shadow Pickaxe Pack», qui ne proposait que des pioches qui accompagneraient chacun des personnages ci-dessus. Il comportait un pied de biche d’or, une faux Mayhem et des lames d’ombre pour 1200 V-Bucks. On ne sait pas si ce pack reviendra aux côtés de son homologue Double Agent.

