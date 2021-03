Fortnite Party Royale revient – Kaskade héberge la rave de la Rocket League

Fortnite Party Royale revient avec un concert épique de Kaskade ce week-end à venir.

Le concert se déroule dans le mode de jeu Party Royale de Fortnite, qui supprime la violence. L’événement comprend également un lien avec Rocket League, un jeu développé par Psyonix et appartenant à Epic Games. Epic Games profite d’un partenariat de longue date entre Psyonix et Monstercat. Kaskade a sorti son premier album Monstercat, un EP appelé Reset.

Kaskade effectuera l’intégralité de la réinitialisation dans Fortnite Party Royale.

Le concert sera suivi d’une nouvelle bande-annonce de la saison pour Rocket League. Le producteur et le DJ pourront conduire des voitures de la Rocket League autour de différentes étapes du jeu et «arriver aux nouveaux Neon Fields pour une performance de style festival». Vous n’avez pas installé Fortnite sur votre PC, console ou autre appareil de jeu? Il peut être regardé sur l’application Houseparty – une autre acquisition d’Epic Games.

La série de concerts de Fortnite est passée au second plan ces derniers mois alors que le développeur se concentre sur le gameplay. La série de concerts a débuté en 2019 avec une performance record de Marshmello. Ce fut également une surprise frappée au cours des premiers mois de la pandémie.

Le concert astronomique de Travis Scott en avril dernier a attiré plus de 12 millions de personnes. Le succès de ce concert a conduit au lancement du mode Party Royale. Depuis lors, il est devenu une avenue pour les spectacles interculturels et a transformé Fortnite en une tournée virtuelle de concerts.

Epic Games a étendu sa technologie mise en place pour améliorer le son des événements en direct pour Fortnite. Il a créé un nouvel espace studio à Los Angeles, offrant aux artistes une scène sonore sur laquelle travailler. Il a également lancé une série de concerts de trois semaines en septembre pour promouvoir la nouvelle fonctionnalité, mais cela a été relativement calme depuis lors.

Le concert de Kaskade se déroulera dans le mode Fortnite Party Royale le 26 mars à 20 h HE / 17 h HP. Il sera rediffusé le 27 mars à 9 h HE / 6 h HP et 14 h HE / 11 h HP. Epic Games indique que l’événement fera partie du prochain événement Llama-rama, où les joueurs peuvent gagner des objets et des récompenses en jeu. Ces récompenses peuvent être gagnées en jouant à la fois à Rocket League et à Fortnite, du 25 mars au 9 avril.

Fortnite réchauffe le concert virtuel de 2021, mais Kaskade attirera-t-il les numéros de Travis Scott? La position de Fortnite dans l’industrie du jeu est toujours indéniable, mais d’autres prétendants comme Roblox se positionnent sur le marché des expériences virtuelles.