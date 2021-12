Fortnite passe à Unreal Engine 5

8 décembre 2021 – 10h15

Le monstre de bataille royale gratuit Fortnite est officiellement passé à Unreal Engine 5.

La nouvelle a été révélée via le compte Twitter officiel de la technologie, le développeur Epic Games affirmant que le titre serait alimenté par cette nouvelle version d’Unreal à partir du nouveau chapitre trois de Fortnite.

« Avec l’arrivée du chapitre 3, le développement de Fortnite est passé à Unreal Engine 5 », a écrit Epic.

« Nous sommes ravis de partager ce voyage avec vous et nous travaillons pour en faire la meilleure expérience possible pour l’ensemble de la communauté Fortnite. »

Epic a révélé Unreal Engine 5 en 2020, le PDG Tim Sweeney ayant déclaré à l’époque que Fortnite passerait à cette nouvelle technologie mi-2021.

Fortnite a attiré plus de 350 millions de joueurs depuis ses débuts en 2017. Epic Games vaut maintenant 28,7 milliards de dollars.

Epic n’est pas le seul studio à déplacer le développement de jeux vers Unreal Engine 5. En mai de cette année, le fabricant de Gears of War, The Coalition, a déclaré qu’il allait utiliser cette nouvelle technologie.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

