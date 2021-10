Fortnite Patch v18.21 – Fortnitemares: Wrath Of The Cube Queen, Nouveau Cube POI, Ghostbusters, Ariana Grande & Plus

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur Fortnitemares 2021 : Wrath of the Cube Queen.

La dernière mise à jour de Fortnite est là, et c’est peut-être la plus attendue du chapitre 2 – Saison 8. Le jeu a donné un aperçu de sa célébration annuelle Fortnitemares, mais rien de ce que nous avons vu l’année dernière. Eh bien, le patch v18.21 a changé cela, et nous sommes officiellement entrés dans une saison effrayante. De plus, le point d’intérêt (POI) de Cube Town, dont la rumeur est longue, – situé au milieu de l’île – est devenu une réalité après une courte période d’arrêt.

Aujourd’hui, ESTNN examine tout ce que le patch v18.21 de la saison 8 de Fortnite a à offrir et certaines fuites notables qui ont traversé le pipeline. Rejoignez-nous alors que nous décomposons tous les détails critiques.

Vous auriez dû savoir qu’elle reviendrait…🟪 Attention Fortnitemares: Wrath of the Cube Queen se déroule maintenant jusqu’au 1er novembre.https://t.co/LexXfIIZRx pic.twitter.com/pZfYzQgjS5 – Fortnite (@FortniteGame) 19 octobre 2021

La couverture (POI de la ville de Cube)

Le gameplay de La Convergence ! (Cubetown) pic.twitter.com/tBgETdbanP – Shiina 🎃 (@ShiinaBR) 19 octobre 2021

Des cubes de toutes formes, couleurs et tailles ont convergé vers ce qui a récemment été appelé « The Aftermath ». La zone centrale de l’île Fortnite a été envahie par les cubes, créant le POI Convergence. Cette nouvelle zone présente des structures cubiques imposantes et la toute-puissante Cube Queen flottant au-dessus.

Faux de côté

LA FAUX DE CTÉ EST MALADE !! pic.twitter.com/bcexHL8xR1 – HYPEX (@HYPEX) 19 octobre 2021

Le Sideways Scythe est la dernière arme de Fortnite. Il fonctionne comme l’Infinity Blade depuis le chapitre 1, mais pas aussi puissant. Il accorde un mouvement plus rapide, une attaque sautée et plusieurs mouvements de balancement rapides. Les faux latéraux n’apparaissent que dans les coffres latéraux.

Voici les statistiques par HYPEX :

FAUX DE CTÉ !! pic.twitter.com/K4rGgzcaSa – HYPEX (@HYPEX) 19 octobre 2021

Concierges

Gameplay du gardien !! J’étais en fait confus parce que je ne l’ai pas vu et je n’ai pas compris pourquoi Je ne sais pas vraiment pourquoi je n’ai pas pu utiliser correctement la Faux latérale pour l’attaquer. J’ai spammé les boutons comme un fou, mais pour une raison quelconque, seule l’attaque Smash In-Air a fonctionné .. pic.twitter.com/RnvrcMHnrl – Shiina 🎃 (@ShiinaBR) 19 octobre 2021

Les gardiens sont de nouveaux boss qui apparaissent au hasard sur la carte. Ces zombies imposants ont beaucoup de santé mais récompensent les joueurs avec un butin insensé lors de leur élimination. Il semble que le Sideways Scythe ne soit pas très efficace, mais les gardiens valent la peine d’être retirés, compte tenu du butin qui tombe.

Mise à jour de Fortnitemares

Le moment est venu pour Epic Games de donner à Fortnite une refonte effrayante que la plupart des fans devraient reconnaître. Les balais de sorcière, le bus d’Halloween et bien plus sont désormais disponibles dans le jeu jusqu’au 9 novembre à 9 h HE. Selon le billet de blog d’Epic, Sideways Scythe et Caretakers resteront et The Convergence « évoluera ».

Voici une liste des objets et éléments de gameplay spécifiques à Fortnitemares :

Balais de sorcière Halloween Bus Jump fait peur aux seaux de bonbons Lanceur de citrouille

Voici les récompenses gratuites pour avoir terminé les défis Fortnitemares :

Raven’s Curse Spray Midnight Showdown Écran de chargement Wrathful Breakout Contrail.

Ghostbusters : collaboration après la vie

Cette édition de Fortnitemares apporte une autre collaboration Ghostbusters. L’année dernière, Epic a publié une multitude de skins Ghostbusters. Désormais, les joueurs peuvent relever des défis pour débloquer un bling back Ghostbusters en partenariat avec le dernier opus de la série – Ghostbusters: Afterlife.

« Avec le spécialiste du confinement Ghostbusters: Afterlife Punchard, déployez des sismographes, sortez des mini-Pufts et plus encore pour déverrouiller le No Ghost Back Bling – inspiré du prochain film Ghostbusters: Afterlife. »

Une autre collaboration Ariana Grande

NOUVELLES IMAGES DE BOUTIQUE ! pic.twitter.com/e3w7mMokb3 – HYPEX (@HYPEX) 19 octobre 2021

Dans un virage inattendu, Ariana Grande est de retour sur Fortnite avec de nouveaux styles. Epic prévoit de publier bientôt les produits cosmétiques ci-dessus sur la boutique d’objets. Les nouvelles variantes présentent le personnage d’Ariana Grande dans une combinaison spatiale, avec divers styles et accessoires sélectionnables.

« Ariana Grande est de retour sur l’île, mais maintenant avec un nouvel équipement prêt à abattre des monstres. « Spacefarer Ariana Grande », le plus grand chasseur de monstres de la galaxie, vous invite à rejoindre sa chasse. Terminez sa série de quêtes Monster Hunter pour déverrouiller la nouvelle pioche extracteur tout temps (style sombre) ! »

Corrections de bugs

Voici la seule correction de bogue du patch v18.21 :

Correction d’un problème qui nous obligeait à désactiver les fusils à pompe dans Team Rumble. Les fusils de chasse sont maintenant réactivés dans le mode.

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur la dernière mise à jour de Fortnitemares: Wrath of the Cube Queen. L’événement se termine le 2 novembre, alors assurez-vous de vivre l’événement Halloween tant qu’il est toujours disponible dans le jeu !

Image en vedette : Jeux épiques