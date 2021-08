Fortnite : Pourquoi Aqua & Nyhrox méritent un skin ICON Series

ESTNN explique pourquoi les seuls champions de la Coupe du monde en duo de Fortnite méritent un ensemble cosmétique ICON Series.

Le champion solo de la Coupe du monde de Fortnite, Kyle “Bugha” Giersdorf, est entré dans l’histoire il y a quelques semaines à peine après être devenu le premier joueur purement compétitif à rejoindre la série historique ICON du jeu. Les avantages d’une telle réalisation comprenaient que Bugha recevait son propre ensemble cosmétique dans le jeu conçu avec sa ressemblance et son apparence. Giersdorf s’est ajouté à une liste illustre de membres de la série ICON, dont l’artiste de rap Travis Scott, le DJ américain Marshmello, l’icône du jeu vidéo Tyler “Ninja” Blevins et Ariana Grande.

Pour Bugha, ce n’était qu’une autre étape importante dans une carrière d’esports autrement célèbre. Il est intéressant de noter que Giersdorf n’était pas le seul champion de la Coupe du monde de Fortnite à entrer dans l’histoire ce week-end fatidique de juillet 2019. Deux joueurs européens, David « aqua » Wang et Emil « nyhrox » Bergquist Pedersen, se sont imposés comme le meilleur duo de Fortnite après un match insondable. revenir. Malgré leur exploit, les vainqueurs de la Coupe du monde en solo et en duo ont connu une trajectoire totalement différente après être devenus millionnaires.

Après avoir vu Bugha devenir un personnage permanent dans Fortnite, beaucoup se sont demandé si Aqua et Nyhrox profiteraient du même luxe. Aujourd’hui, ESTNN explore la possibilité que le tandem européen rejoigne la série ICON et si Epic Games les honorera de la même manière.

Qui sont Aqua et Nyhrox ?

Bugha est un nom connu de la plupart, que vous soyez familier avec Fortnite compétitif ou non. Cette même notion pourrait ne pas s’appliquer à l’aqua et au nyhrox. Au cours de la quatrième semaine des qualifications, le tandem autrichien et norvégien a décroché son billet pour les finales de la Coupe du monde Fortnite à 30 millions de dollars US. Une fois arrivés à New York à l’Arthur Ashe Arena, leur chemin vers la victoire est peut-être la meilleure histoire de retour de l’histoire de Fortnite.

Les deux sont tombés considérablement derrière le ballon huit après les trois premiers matches. Aqua et nyhrox se sont ensuite ralliés lors des trois derniers matchs. Les Euros ont remporté des Victory Royales consécutives lors des matchs quatre et cinq. Une huitième place dans le jeu numéro six a mis la touche finale au retour le plus remarquable de Fortnite. Aqua et Nyhrox ont hissé le trophée de la Coupe du monde et se sont partagé la somme extraordinaire de 3 millions de dollars US en raison de cette réalisation capitale. Malheureusement, le triomphe de Bugha a eu lieu un jour plus tard, laissant aqua et nyhrox dans l’ombre.

Bugha a ensuite dirigé le circuit des talk-shows et est devenu le visage de Fortnite compétitif. Aqua et nyhrox se sont séparés peu de temps après la Coupe du monde et ont connu des cheminements de carrière très différents par la suite. Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine de souligner à nouveau leur victoire tout en se demandant si Epic envisage d’honorer les deux euros comme ils l’ont fait à Bugha.

Pourquoi Aqua et Nyhrox méritent le statut de série ICON

Nous avons pris le temps de revenir sur les réalisations impressionnantes d’aqua et de nyhrox. Certains ne réalisent peut-être pas que leurs succès compétitifs sur Fortnite se sont poursuivis au-delà de la Coupe du monde de Fortnite. Aqua a remporté la première série de champions Fortnite (FNCS) lors de la saison X, une autre distinction exceptionnelle à part entière. Nyhrox a fait sensation dans les compétitions LAN avant de prendre le temps de terminer ses études.

Il serait insensé de prétendre que l’aqua et le nyhrox ne méritent pas un skin ICON Series. Les deux joueurs sont devenus des légendes de la scène Fortnite. Leurs réalisations transcendent les quatre années d’histoire du jeu, et leur effort en Coupe du monde, en particulier, mérite d’être célébré. La question n’est pas de savoir si les deux joueurs européens méritent un skin Fortnite. Au lieu de cela, nous devrions nous demander si Epic Games dépenserait les ressources pour y arriver.

Aqua et Nyhrox rejoindront-ils la série ICON ?

La dure réalité est que les deux joueurs ont échappé aux projecteurs et se sont relégués à un rôle purement compétitif. Alors que nyhrox est devenu en quelque sorte une star en Norvège, aqua est resté concentré sur sa carrière de compétiteur et voulait être le meilleur. Ni l’un ni l’autre n’a atteint les mêmes hauteurs que Bugha à l’échelle mondiale. Bugha a remporté les Esports Awards, a lancé une gamme de produits et possède actuellement l’un des flux Fortnite les plus populaires sur Twitch.

Il semble peu probable à ce stade qu’aqua et nyhrox rejoignent la série ICON, mais il y a certainement de l’espoir. Comme mentionné précédemment, Travis Scott, Marshmello, Ariana Grande et LeBron James sont quelques-uns des noms inclus dans la série ICON. Cependant, d’autres comme Lachlan « Lachlan » Power et Kathleen « Loserfruit » Belsten sont également sur cette liste. Bien que bien connus sur la scène Fortnite, ce ne sont certainement pas les noms les plus reconnaissables à l’échelle mondiale.

Ce fait à lui seul laisse un peu d’espoir qu’aqua et nyhrox pourraient un jour se voir entrer dans la série ICON. Cependant, il appartient en fin de compte à Epic Games et peut-être à la communauté dans son ensemble de faire pression pour que cela se produise.

